„Es ist uns sehr schwer ums Herz“: Aus für bayerische Bäckerei – Bewegender Abschied für Mitarbeiter

Von: Kathrin Ostroga

Wenn Betriebe schließen müssen, ist das für Kunden immer traurig und für Angestellte eine Hiobsbotschaft. Im April ging es einer Bäckerei aus Bayern an den Kragen.

Rödental – Tag für Tag hat die Backstube Brötchen und Brot für die Menschen in Weidach, Rödental, Ebersdorf und Einberg gebacken – 18 Jahre lang. Nun ist Schluss für die Handwerks-Stube im oberfränkischen Landkreis Coburg. Nachdem die Bäckerei Heimann im Frühjahr Insolvenz anmelden musste, hieß es jetzt Abschied nehmen von allen Filialen.

„Zusammen geweint“ – Bäckerei aus Bayern verabschiedet sich nach Insolvenz-Nachricht

Bereits am 22. April bestritten die Bäcker und Verkäufer bei Heimann ihren letzten Arbeitstag. Alle vier Standorte sind betroffen. Laut InFranken gab es nicht den einen Grund für Insolvenz und Schließung. Mit Corona hätten die Probleme angefangen und bei der Energiekrise sei es dann quasi nahtlos weitergegangen.

Mit einem emotionalen Post bei Facebook verabschiedet sich der Bäcker aus Bayern jetzt. „Liebe Kunden, Liebe Mitarbeiter, Morgen ist der letzte Tag. Es ist uns sehr schwer ums Herz“, beginnt Heimann den Beitrag. Dank gelte besonders den Kunden, für ihre Treue und die mitfühlenden Worte. „So viel liebe Worte und Trost, der uns zuging, hat uns schlicht überwältigt“, heißt es bei Facebook.

Bei den Mitarbeitern habe man sich schon bedankt, „zusammen geweint“ und sich verabschiedet. „Es tut vielen weh, dass wir schließen müssen“. Dennoch „hätten wir das alles in den letzten Jahren ohne euch nicht geschafft“, richtet sich Heimann an die Mitarbeiter.

Bäckerei aus Oberfranken muss alle Filialen schließen – „Papa hat irrsinnig gerne für euch gearbeitet“

Unter dem Facebook-Beitrag äußern sich viele Kunden und Freunde der Bäckerei ebenfalls emotional. „Wir sind sehr traurig. Unser Papa hat irrsinnig gerne für euch gearbeitet und hat immer von dem tollen Betriebsklima gesprochen. In Zeiten seiner Krankheit wurde ein unglaubliches Verständnis aufgebracht“, kommentiert eine Userin.

Die Antwort der Bäckerei Heimann rührt zu Tränen: „Klaus war ein toller Mensch. Sein Bild hängt immer noch in meinem Büro. Wir vermissen ihn sehr“.

Viele Kunden werden besonders die Produkte der Bäckerei vermissen. „Sehr schade. Die Heimännchen, das Mühlenbrot und das hammer Eis – alles so lecker und jetzt soll es das nicht mehr geben. Find das so schade. Wünschte, man hätte euch helfen können und wenigstens eine Filiale und die Backstube retten können“, richtet ein Kunde seine Worte und Gedanken an Heimann.

Kunden trauern Bäckerei aus Oberfranken nach: „Werden euch und die Backwaren sehr vermissen“

Auch andere User zeigen sich traurig über die Abschiedsnachricht. „Wir werden (...) die letzten Heimännchen und Bamberger Hörnchen ganz bewusst genießen. Soo schade“. „Wir sind immer noch geschockt und extrem traurig darüber, dass ihr schließen müsst. Wir werden euch, eure leckeren Backwaren und das super liebe und freundliche Personal in Ebersdorf sehr, sehr vermissen“, fasst ein weiterer Nutzer die schwere Botschaft zusammen.

Die Bäckerei verabschiedet sich mit den Worten: „Wir wünschen euch allen einen lieben und guten Chef für die Zukunft. Ihr habt es verdient. Die Heimännchen sagen Tschüss“.

