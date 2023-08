Instagrams neueste Revolution: Abonnements jetzt weltweit verfügbar!

Von: Henning Rosenstengel

Instagram hat angekündigt, sein Abonnement-Feature auf weitere Länder auszudehnen. Dies gibt Creatorn weltweit die Möglichkeit, ihre Verbindung mit treuen Fans zu vertiefen und gleichzeitig ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen.

Ausweitung von Abonnements auf Instagram:

Nach dem erfolgreichen Start von Instagram-Abonnements in den USA plant das Unternehmen nun, dieses Feature in Länder wie Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland und mehr auszuweiten. Dies ermöglicht qualifizierten Creatorn, monatliche Einnahmen durch exklusive Inhalte zu generieren.

Vorteile von Instagram-Abonnements:

Mit dem Abonnement-Feature können Creator exklusive Inhalte wie Beiträge, Stories, Reels und Live-Videos nur für ihre Abonnenten bereitstellen. Zusätzlich erhalten Abonnenten spezielle Abzeichen und können in speziellen Kanälen interagieren, was die Bindung zwischen Creator und Follower stärkt.

Erfolgsgeschichten ausgewählter Creator:

Einige Creator, wie @isaacboots, @deuxmoi und @thestilettomeup, haben bereits von den Abonnements profitiert. Sie betonen die Vorteile, wie eine erhöhte Reichweite und Interaktion sowie die Möglichkeit, enge Beziehungen zu ihren engagiertesten Fans aufzubauen. Über ein weiteres Feature, Gruppenchat nur für Follower, berichtete NEXTG.TV im Vorfeld bereits.

Poste regelmäßig für Abonnements! Denke an deine Abonnent*innen. Ich empfehle auch, einen Gruppenchat nur für Abonnent*innen zu starten, der in deinen Direktnachrichten erscheint. Am wichtigsten ist es, deinen Abonnent*innen exklusive Inhalte zu bieten. Hebe dir einige Informationen und Beiträge NUR für sie auf.

Instagram gibt Tipps für Instagram-Abonnements © IMAGO / photothek.net

Tipps für den Erfolg mit Abonnements:

Um das Beste aus den Abonnements herauszuholen, empfiehlt Instagram, exklusive Inhalte in verschiedenen Formaten zu teilen und die Beziehung zu den Abonnenten zu stärken. Das Creator-Playbook für Instagram-Abonnements bietet weitere Tipps und Best Practices.

Zukünftige Pläne von Instagram:

Instagram betont, dass sie weiterhin in Tools investieren werden, die es Creators ermöglichen, Geld zu verdienen. Weitere Updates zu diesen Tools werden in den kommenden Monaten erwartet. Schauen Sie für Updates regelmäßig in unseren Live-Ticker.