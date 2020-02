An seinem freien Tag: FCB-Nationalspieler besucht privat KZ-Gedenkstätte Dachau

Bewegender Instagram-Post

+ © dpa/Tobias Hase Ein Star des FC Bayern München besuchte an seinem freien Tag die Gedenkstätte des ehemaligen KZ in Dachau. (Symbolfoto) © dpa/Tobias Hase

Ein FC Bayern-Spieler besuchte an seinem freien Tag das KZ in Dachau. Auf Instagram postete er ein Foto und richtete einen Appell an die User.