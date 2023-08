9 Firmen, die in Deutschland so viel Geld investieren wie ich in unnötige Streaming-Abos

Von: Jana Stäbener

Teilen

Trotz Konjunkturflaute stecken einige Unternehmen Geld in den deutschen Wirtschaftsstandort. Mit dabei sind unter anderem Bifi und Birkenstock.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat mitgeteilt, er sei zuversichtlich, trotz der deutschen Konjunkturflaute, die die Zahl der Arbeitslosen steigen lässt. Trotz schwieriger Wirtschaftslage investieren einige Firmen immer noch eine Menge Geld in den deutschen Wirtschaftsstandort. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz spricht auf Anfrage von BuzzFeed News Deutschland von mehr als zwei Dutzend anvisierten Großinvestitionen, mit einem geplanten Investitionsvolumen von insgesamt rund 80 Milliarden Euro.



Zu Großinvestitionen zählen nach Definition des Wirtschaftsministeriums solche mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro – wie etwa das geplante Werk des Chipherstellers Infineon in Dresden. Ob Pharma, Batteriezellenfertigung oder Wasserstofferzeugung – man habe „ein vielfältiges Biotop mit großer Investitionsbereitschaft geschaffen, das in den nächsten Jahren auch deutliche Früchte tragen wird und hilft, den Wohlstand zu erneuern“, so der Vize-Kanzler.

Einige Firmen investieren einige Millionen in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bifi und Birkenstock gehören dazu. © Schöning/IMAGO, snowfieldphotography/IMAGO

Apropos Geld: Hier sieben Dinge, für die Deutschland weniger Geld opfert als für die Kirche

Bifi und Birkenstock: Diese Firmen investieren große Summen in Deutschland

Doch welche Firmen investieren solche großen Summen? BuzzFeed News Deutschland hat aus Kreisen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz die Liste mit den Firmen bekommen, die insgesamt 80 Milliarden Euro investieren: Sie reicht von Bifi über Siemens bis Birkenstock.

1. Bifi investiert bis zu 50 Millionen Euro

2. Fuji investiert bis zu 50 Millionen Euro

3. Deutsche Aircraft investiert bis zu 100 Millionen Euro

4. Birkenstock investiert über 100 Millionen Euro

5. BASF investiert über 100 Millionen Euro

6. BMW investiert über 100 Millionen Euro

7. Intel investiert über 100 Millionen Euro

8. Siemens investiert über eine Milliarde Euro

9. Thyssenkrupp investiert über zwei Milliarden Euro

*Diese Liste ist nicht vollständig, sondern zeigt nur beispielhaft Unternehmen, die in den Wirtschaftsstandort Deutschland investieren und vom Wirtschaftsministeriums aufgeführt werden.

Mehr zum Thema Investitionen: Für die Rente in Aktien zu investieren, muss Pflicht werden!

(Mit Material der dpa)