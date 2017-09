Die Ippen-Digital-Zentralredaktion: Deutschland größtes Redaktionsnetzwerk

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion produziert täglich aktuelle Online-Inhalte von Regionalnachrichten bis Datenjournalismus für rund 50 News-Portale in Deutschland. Wer steht eigentlich dahinter?

Die Zentralredaktion der Ippen Digital ist ein Verbund der lokalen und regionalen Medienhäuser aus ganz Deutschland. Das digtale Netzwerk umfasst ein riesiges Gebiet von Fehmarn bis nach Garmisch, vom Ruhrgebiet bis zur Altmark. Die Redakteure erarbeiten im Schichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche aktuelle Inhalte für Webseiten mit großer journalistischer Bandbreite: nationale Newsportale, regionale Reichweitenportale, Webseiten von Anzeigenzeitungen, themenorientierte Internetseiten. Derzeit gehören rund 50 digitale Angebote (Stand September 2017) zum Netzwerk. Eine Auflistung der wichtigsten News-Portale finden Sie am Ende dieses Artikels.

Die Ippen-Digital Zentralredaktion erreicht zusammen mit dem Netzwerk der Redaktionen in den Portalen vor Ort rund 60 Millionen Besuche (IVW 08/2017) sowie rund 23 Millionen Menschen pro Monat (AGOF 07/2017). Damit ist das Netzwerk eines der reichweiten-stärksten und schnellstwachsenden in Deutschland. Im Ranking der 50 erfolgreichsten Nachrichten-Webseiten des Branchendienstes Meedia sind sechs Portale des Netzwerkes vertreten (tz.de, Merkur.de, OVB24, HNA online, WA-Online, Kreiszeitung Online).

Die Ippen-Digital Zentralredaktion ist nicht nur das größte Netzwerk, sondern auch die älteste Zentralredaktion im deutschsprachigen Raum. Gegründet wurde sie Anfang 2009 am Standort München. Seitdem erstellt sie die überregionalen Inhalte: unter anderem die Top-Themen aus Politik, Welt, Sport und Kultur, aber auch Magazin-Inhalte aus den Bereichen Reise, Auto oder Gesundheit. Die Zentralredaktions-Inhalte ergänzen so die lokalen und regionalen Themen der jeweiligen Portale.

Ausgeliefert werden alle Inhalte aller Nachrichtenportale über die selbe Content-Plattform von Ippen Digital. Die modernste Technik ermöglicht es, alle Inhalte zentral zu steuern und vermarkten. Mehr zu den Kompetenzen und Leistungen von Ippen Digital erfahren Sie hier.

Chefredakteuere der Ippen-Digital-Zentralredaktion sind Thomas H. Kaspar und Markus Knall.

Teil des Redaktionnetzwerk der Ippen-Digital-Zentralredaktion sind (in alphabetischer Reihenfolge):

www.az-online.de

www.bgland24.de

www.blickpunkt-nienburg.de

www.chiemgau24.de

www.come-on.de

www.da-imnetz.de

www.dasgelbeblatt.de

www.deichstube.de

www.echo24.de

www.extratipp.com

www.fehmarn24.de

www.fupa.net/oberbayern (www.fussball-vorort.de)

www.hallo-muenchen.de

www.heidelberg24.de

www.hersfelder-zeitung.de

www.hna.de

www.hnasieben.de

www.innsalzach24.de

www.kreisbote.de

www.kreiszeitung.de

www.kurierverlag.de

www.leinetal24.de

www.lokalo24.de

www.ludwigshafen24.de

www.mangfall24.de

www.mannheim24.de

www.meine-anzeigenzeitung.de

www.meinehna.de

www.merkur.de

www.news.bayern

www.nordbuzz.de

www.oktoberfest-live.de

www.op-online.de

www.rga-online.de

www.rosenheim24.de

www.rotenburger-rundschau.de

www.sauerlandkurier.de

www.siegerlandkurier.de

www.soester-anzeiger.de

www.solinger-tageblatt.de

www.streiflichter.com

www.tz.de

www.wa.de

www.wasserburg24.de

www.webnachrichten.de

www.werra-rundschau.de

www.wiesn.bayern

www.wlz-online.de