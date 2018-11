Mann bricht in Alligatoren-Farm ein und badet mit Krokodilen

Dramatische Videoaufnahmen

Ein Mann brach in eine Alligatoren-Farm ein und badete mit Krokodilen (Symbolfoto).

Irre Geschichte aus einer Alligatoren-Farm in den USA: Ein Mann hat in Florida - nur mit Unterhose bekleidet - in einem Becken mit Krokodilen gebadet.