Irrer Zug-Randalierer hat kuriosen Grund zum Ausrasten - Polizistin verletzt

Ein irrer Zug-Fahrgast nahm einen skurrilen Grund zum Anlass um richtig auszurasten.

Hude / Landkreis Oldenburg - Wie nordbuzz.de berichtet, rastete ein 38 Jahre alter Mann während einer Zugfahrt aus und attackierte am Bahnhof in Hude am Mittwochnachmittag, 5. September, einen Reisenden. Der Grund, den der Mann zum Anlass nahm, um komplett freizudrehen, ist mehr als kurios.

Irrer Randalierer auf Zugfahrt zwischen Elsfleth und Hude: Der Grund seiner Wut ist kurios

+ Im Bahnhof in Hude drehte der Randalierer dann richtig frei. © picture alliance / dpa

Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Wesermarsch war der Polizei bereits bekannt. Er war mit der NordwestBahn (NWB) unterwegs und hatte sich bereits im Zug zwischen Elsfleth und Hude extrem aufgeregt. Und das aus einem sehr kuriosem Grund. Die ganze Geschichte lesen Sie auf nordbuzz.de*.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.





Unfassbare Szenen spielten sich am Wochenende auf einer Entbindungs-Station ab: Kurz nach der Geburt eines Kindes kommt es zu einer Schlägerei zwischen den Familienangehörigen. Sogar die eintreffenden Polizisten wurden attackiert.

Schockierendes passierte auch einem Mann bei Lübeck: Als er gerade sein Auto verlassen will,gibt es einen lauten Knall und plötzlich steht er in Flammen.