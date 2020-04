Irrfan Khan ist tot: „Slumdog Millionaire“-Schauspieler stirbt mit 53 Jahren

Seine Fans liebten ihn für Filme wie „Slumdog Millionaire“ und „Life of Pi“. Nun ist der Schauspieler Irrfan Khan im Alter von nur 53 Jahren gestorben.

Mumbai - Irrfan Khan ist tot. Der Schauspieler spielte Rollen in Bollywood- und Hollywood-Filmen wie „Slumdog Millionaire“ und „Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger“. Nun ist Irrfan Khan im Alter von 53 Jahren gestorben. Er starb an Komplikationen nach einer Infektion des Dickdarms, sagte ein Sprecher des Krankenhauses in Mumbai, wohin der Schauspieler gebracht worden war.

Irrfan Khan galt als einer der beliebtesten Schauspieler Indiens und war bekannt dafür, mit einem Zucken seiner Augenbrauen oder einer Augenbewegung ein breites Spektrum an Emotionen zu zeigen. Er werde eine große Lücke hinterlassen, schrieb Bollywood-Größe Amitabh Bachchan auf Twitter.

In „Slumdog Millionaire“ spielte Irrfan Khan einen pragmatischen Polizisten, in „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ verkörperte der Schauspieler den erwachsenen Piscine „Pi“ Molitor Patel. Beide Filme waren Kino-Hits und machten Khan zu einem der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler der Welt.

RIP #IrrfanKhan .. a true icon and Bollywood legend. We'll miss you sir. pic.twitter.com/xHKRrdTrJh — hardik pandya (@hardikpandya7) April 29, 2020

Nach dem Besuch der Schauspielschule spielte Irrfan Khan in fast einhundert Filmen mit, darunter neben Bollywoodstreifen auch viele Hollywood-Erfolge wie „The Amazing Spider Man“ oder „Inferno“ mit Tom Hanks.

Bereits 2018 war bei Khan Krebs festgestellt worden und er ließ sich länger in London behandeln. Doch im vergangenen Jahr kehrte er zurück zur Arbeit.

In der vergangenen Woche dann der Schock: Irrfan Khan wurde mit einer Darminfektion ins Krankenhaus eingeliefert. Dort habe Khan „bis zum Ende gekämpft und jeden in seinem Umfeld inspiriert“, erklärte ein Sprecher der Klinik. Khan hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

„Slumdog Millionaire“, die Geschichte um einen Jungen aus den indischen Slums, erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den „Golden Globe“.

