Lenggrieser Metzger lacht über 10-Gramm-Wurst-Empfehlung: „Totaler Blödsinn ohne jede Grundlage“

Von: Felicitas Bogner

Nehmen die umstrittene DGE-Empfehlung mit Humor: Metzger Karl Weber und Tochter Elisabeth Weber. © arp

Der Lenggrieser Metzger, Karl Weber, im Interview zur Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, nur zehn Gramm Wurst am Tag zu essen.

Lenggries – Geht es nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), sollten erwachsene Menschen nicht mehr als zehn Gramm Wurst pro Tag beziehungsweise 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche konsumieren. Diese – zumindest momentan noch geltende – Empfehlung erhitzte in den vergangenen Tagen die Gemüter. Auch der Lenggrieser Metzger Karl Weber (47) kann über die Richtlinie nur den Kopf schütteln. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er, warum. Und er verrät, wie sich das Konsumverhalten seiner Kunden in den vergangenen Jahren gewandelt hat.

Herr Weber, als Sie von der neuen Empfehlung der DGE erfahren haben, was schoss Ihnen da als Erstes durch den Kopf.?

Weber: Um ehrlich zu sein, musste ich einfach nur lachen.

Warum?

Weber: Naja, weil das ein totaler Blödsinn ohne jegliche Grundlage ist.

Wie viel sind zehn Gramm Wurst?

Weber: So wenig, dass man es dann auch gleich ganz lassen kann. Das ist eine Scheibe Aufschnitt oder ein Fünftel einer Wiener (lacht).

Wenn jemand weiß, was in Wurst alles enthalten ist, dann wohl Sie. Was würden Sie denn für eine maximale Verzehrmenge empfehlen?

Weber: Das ist ja der Punkt. Das kann man nicht allgemeingültig festlegen. Das ist total individuell. Wie viel Fleisch oder Wurst für wen gut ist, ist abhängig vom Alter, dem Gesundheitszustand und davon, wie viel sich derjenige bewegt. Was für den einen zu viel ist, kann dem anderen guttun.

Wie meinen Sie das genau?

Weber: Jemand, der körperlich hart arbeitet, braucht mehr Energie als jemand, der den ganzen Tag nur rumsitzt. In Fleisch und teilweise auch in Wurstsorten sind wichtige und gute Proteine, Fette sowie Vitamin B12 enthalten. Letzteres bekommt man übrigens nur durch tierische Produkte. Das ist wichtig für den Körper. Wenn jemand gut isst, geht es ihm auch gut, und er kann Leistung erbringen. Auf der anderen Seite: Wenn jetzt einer beispielsweise an Gicht leidet, sollte er auf jeden Fall runter vom Gas gehen, was Schweinefleisch betrifft. Älteren Menschen tut der Verzehr von Kalbfleisch gut ... Und so kann man das noch ewig ausführen.

Kommt es also darauf an, was für Fleisch und Wurst man isst?

Weber: Natürlich. Neben den individuellen Aspekten ist die Qualität immer das A und O.

Mit einer Scheibe Aufschnitt sind zehn Gramm erreicht. © arp

Sie setzen in Ihrer Metzgerei viel auf regionale Produkte ...

Weber: Genau. Mir ist ein enger Kontakt zu den Landwirten, deren Tiere ich kaufe, wichtig. So weiß ich, wo und wie die Tiere gelebt haben. Und ich schlachte selber hier vor Ort, und das nach allen Regeln und Vorschriften, dass die Tiere bis kurz vorm Schuss nicht leiden . Überdies gibt es keine langen Lieferwege, was für Tierwohl und Umwelt gut ist. Und: Der Punkt Regionalität ist den Kunden immer wichtiger geworden. Viele erkundigen sich danach an der Theke.

Würden Sie täglichen Fleischkonsum empfehlen?

Weber: Nein. Das muss doch nicht jeden Tag sein. Es gilt wie bei allem: Die Menge macht das Gift. Aber solche Vorschriften, wie jetzt von der DGE, das stiftet doch nur Verwirrung bei den Verbrauchern.

Ärgern Sie sich als Metzger, dessen Geschäft vom Fleischkonsum abhängig ist, über solche Empfehlungen?

Weber: Ich? Hier? In Lenggries? Da mache ich mir deswegen keine Sorgen (lacht). Aber mal im Ernst: Ich glaube, dass das auf dem Land, wo die Leute Bezug und Vertrauen zum Metzger und dessen Produkten haben, eine andere Sache ist wie in Großstädten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Metzgerei in der Münchner Innenstadt da andere Konsequenzen zu spüren bekommt.

Die Metzgerei „Weber“ ist seit 1974 ein Familienunternehmen. Was hat sich im Kaufverhalten der Kunden in den vergangenen Jahren geändert?

Weber: Mageres Fleisch und Pute sind beliebter geworden, und es wird weniger Fleisch auf Masse gekauft. Früher, als die Leute noch täglich richtig gekocht haben, wurde oft kiloweise Braten am Stück gekauft. Bereits fertig zubereitete Produkte, wie Fleisch-Gemüse-Spieße, die man nur noch auf den Grill legt, oder gefüllte Taschen, sind hingegen heute gefragter.

Wird mehr Wurst oder mehr Fleisch gekauft?

Weber: Mehr Wurst. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es schneller zum Zubereiten geht. Würste macht man einfach warm. Fleisch hingegen muss man meist ein bisschen aufwendiger verarbeiten.

Haben Sie das Gefühl, dass die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten gestiegen ist?

Weber: Bei mir im Laden nicht. Die Kunden kommen wegen unserer hochwertigen Fleisch- und Wurstprodukte, dem Imbiss und dem Partyservice. Hier fragt niemand nach Fleischersatzprodukten. Und ein paar vegetarische Produkte, wie Käse, haben wir ja.

Was halten Sie allgemein von veganen oder vegetarischen Fleischersatzprodukten?

Weber: Es muss jeder selber wissen, was er isst.

