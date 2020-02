Flugzeugunglück in Istanbul: Maschine bei Landung in drei Teile zerbrochen - Video zeigt dramatische Szenen

Von der Landebahn abgekommen

Die Maschine am Istanbuler Flughafen Sabiha Gökcen ist in zwei Teile zerbrochen.

In der Türkei ist ein Flugzeug bei der Landung verunglückt. Fernsehbilder zeigten, wie die Maschine an einem Istanbuler Flughafen in drei Teile zerbrach.