Schreckmoment in Italien: Erdbeben der Stärke 4,4 vor Sizilien

Von: Romina Kunze

Auf der auch unter deutschen Touristen beliebten Mittelmeerinsel Sizilien wackelte der Boden heftig. Zu Schäden kam es allerdings nicht.

Catania – Schreckmoment auf Sizilien: Am Freitagnachmittag (21. April) kam es auf der italienischen Mittelmeerinsel zu einem Erdbeben der Stärke 4,4. Das Beben, dessen Epizentrum vor der Hafenstadt Catania registriert wurde, soll gegen 14 Uhr in der Gegend am Fuße des Vulkans Ätna deutlich zu spüren gewesen sein, wie lokale Medien berichten.

Es blieb wohl nur beim kurzen Schreck: Schäden habe es laut italienischem Zivilschutz nicht gegeben. Nach ersten Erkenntnissen wurden auch keine Personen verletzt.

In der Hafenstadt Catania wurde das Epizentrum des Bebens verortet. Hier hat die Erde mit einer Stärke von 4,4 gewackelt. (Symbolfoto) © Imago

Erdbeben auf Sizilien: Immer wieder wackelt die Erde in Italien – heftigster Vorfall auch auf Mittelmeer-Insel

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten kommt es in Italien immer wieder zu Erdstößen. Vor allem die Süd- und Mittelmeer-Region zählt zu den tektonisch sehr aktiven Gebieten. In der Toskana, deren Küste über das Tyrrhenische Meer an das Mittelmeer grenzt, bebte im Februar die Erde so heftig, dass Schulen und Universitäten teilweise geschlossen bleiben mussten. Die Behörden meldeten damals ein Beben der Stärke 3,5.

Erdbeben-Stärke Auswirkung Unter 2 Nicht spürbar 2,0 bis 4,0 Wenig bis gar nicht spürbar, aber messbar 4,0 bis 6,0 Deutlich spür- und hörbar, kann leichte Schäden verursachen 6,0 bis 7,0 Kann zu Zerstörungen in besiedelten Gebieten führen 7,0 bis 9,0 Kann zu schweren Zerstörungen über weite Gebiete führen 9,0 bis 10,0 Kann zu verheerenden Zerstörungen führen Über 10,0 Wurde noch nie gemessen

2009 und 2016 starben bei heftigen tektonischen Kollisionen der Stärke 6 in Mittelitalien mehr als 300 Menschen; sie zählen zu den stärksten Erdbeben seit Beginn der Aufzeichnungen. Das wohl verheerendste Erdbeben Italiens soll ebenfalls auf Sizilien stattgefunden haben: Laut ISAAC, einem italienischen Unternehmen für Erdbebenschutz, erschütterte 1693 ein Beben der Stärke 7,4 die Insel.

Zuletzt mehrten sich die Meldungen über Erdbeben weltweit: Erschütterungen in Kroatien sollen bis Bayern zu spüren gewesen sein. US-amerikanische Forscher rechnen in den nächsten Jahren mit einem Super-Beben im Nordwesten des Landes, das von einem unscheinbaren Loch im Meeresboden ausgehen könnte. (dpa/rku)