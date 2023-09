Tragischer Vorfall in Italien: Explosion in Munitionsfabrik fordert drei Menschenleben

Von: Johannes Welte

Bereits 2020 hatte es in der Fabrik eine Explosion mit drei Todesopfern gegeben. © Vigili del Fuoco/Twitter

Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik in Italien kamen drei Menschen ums Leben. Die Arbeit in dem Unternehmen ist gefährlich, wie bereits mehrere Vorfälle zeigen.

Casalbordino – Die Gemeinde Casalbordino (5800 Einwohner) in der Region Abruzzen (Italien) inmitten von Weinbergen, knapp acht Kilometer von der Adria entfernt, wurde am Mittwoch (13. September) Schauplatz einer Tragödie: Mindestens drei Menschen starben bei einer Explosion, die sich kurz nach Mittag in einer Munitionsfabrik ereignete.

Laut dem italienischen Nachrichtenportal vastoweb.com wird in dem Unternehmen Schießpulver aus entschärften Bomben und ausgemusterter Munition zurückgewonnen. Rund einhundert Mitarbeiter würden in der Fabrik arbeiten. Zwei Personen wurden außerdem leicht verletzt. Zahlreiche Feuerwehrteams und Krankenwagen eilten zum Unfallort.

Italienisches Unternehmen entsorgt ausrangierte Munition und Blindgänger

Den örtlichen Berichten zufolge sind auch Sprengkommandos zugegen und versuchen, weitere Schäden zu verhindern. Die Adria-Bahnlinie wurde auf Höhe Casalbordino ebenso gesperrt wie mehrere Straßen. Derzeit wird die Ursachen noch untersucht. Der Anwalt des Eigentümers berichtete der Nachrichtenagentur Ansa, dass der Unternehmer bestürzt sei und nicht erklären könne, was passiert sei, auch angesichts der sehr strengen Vorsichtsmaßnahmen, die in der Fabrik nach 2020 getroffen wurden. Vor drei Jahren kam es in der Fabrik schon einmal zu einer Tragödie. Der Eigentümer des Unternehmens habe die Familien der Toten von damals entschädigt.

Explosion in Italien: In der Munitionsfabrik gab es bereits mehrere tragische Vorfälle

Bei dem Unfall in Dezember 2020 waren in der Firma laut vocedinapoli ebenfalls drei Arbeiter ums Leben gekommen. 1992 starb ein 48-Jähriger, getötet durch den Abzug eines Zünders. Im Jahr 2009 wurden bei einer Explosion zwei Menschen schwer verletzt. Am Donnerstag (14. September) ist die Vorverhandlung vor dem Vorverhandlungsrichter des Gerichts von Vasto zum Prozesses zur Explosion vom 21. Dezember 2020: Zehn Verantwortliche sind angeklagt.

„Wir sind schockiert, eine Tragödie, die uns das Herz bricht“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin von Casalbordino, Carla Zinni, gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos. „Die Explosion, deren Ursprung wir nicht kennen, ereignete sich in einem internen Bereich des Unternehmens und deshalb wurde ein interner Notfallplan erstellt.“

