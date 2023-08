Vermisst in Italien: Frauen wollen am Piz Palü Hund aus Gletscherfluss retten und versinken in den Fluten

Von: Johannes Welte

Am Fellaria-Gletscher sprang der Hund ins Wasser und ging unter. © Montage Tiero/Mühlanger via imago-images.de

Beim Versuch, ihren Hund aus einem reißenden Gletscherfluss zu retten, sind zwei Bergwanderinnen in den italienischen Alpen in einen Stausee mitgerissen worden und dort untergegangen.

Sondrio - Durch das Bergfilmdrama Die weiße Hölle vom Piz Palü mit Leni Riefenstahl in einer der Hautrollen ist 1929 der 3900 Meter hohe Berg in der Berninagruppe nahe der schweizerisch-italienischen Grenze 1929 im deutschen Sprachgebiet berühmt geworden. Am Mittwoch spielte sich an seinem Fuß in Italien eine Tragödie ab. Nicht die einzige, die Italien zuletzt heimsuchte.

An dieser Eisenbrücke geschah das Unglück © ROBERTO SYSA MOIOLA

Zwei Italienerinnen im Alter von 54 und 60 Jahren aus der Provinz Lecco am Comer See waren gegen Mittag in einer Wandergruppe unterwegs, die gemeinsam einen Weg zum See am Fuße des Osthangs des Fellaria-Gletschers am Fuß des Piz Palü entlang gingen. In einer Höhe von 2500 Metern in der Nähe einer Eisenbrücke nahe der Bignami-Schutzhütte riss sich der Hund einer der beiden Frauen los und stürzte in den Bergbach. Das berichtet die Zeitung La Stampa.

Hitzewelle in Italien macht Gletscherbach zu reißendem Fluss

Der Bergbach ist wegen der großen Hitze, die den Gletscher in Rekordtempo schmelzen lässt, zum reißenden Fluss geworden. Beim Versuch, das keuchende Tier mit einem Ast zu bergen, rutschte auch die Besitzerin aus. Das Frauchen stürzte ins Wasser, als ihre Freundin ihr zu Hilfe eilte, rutschte auch sie in die reißenden Fluten..

Der Stausee Alpe Gera. © Gaggi Luca 76 / Facebook

Darin zu schwimmen war unmöglich, die beiden Frauen wurden wie der Hund von dem reisenden Gletscherfluss mitgerissen, der in den Stausee Alpe Gera mündet. Sie verschwanden aus den Augen ihrer Gruppe. Der Rest der Gruppe holte sofort Hilfe, doch die Suchaktion der Bergrettung von Sondrio, Feuerwehrtauchern und den freiwilligen Bergwachten des Veltlin und Valchiavenna konnten die Frauen und den Hund nicht ausfindig machen.

Frauen dürften in Stausee Norditaliens getrieben sein

Die Suchaktionen entlang des Baches zwischen der Brücke und dem stromabwärts gelegenen Stausee wurden den ganzen Tag fortgesetzt. Das trübe Wasser machte die Suche schwierig. Dabei kamen auch mit Wärmescannern ausgerüstete Drohnen und zwei Hubschrauber zum Einsatz. Am späten Abend wurde am Bachufer ein Trekkingrucksack gefunden. Die Retter fürchten, dass die beiden Frauen ertrunken sind.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Jetski-Ausflug auf dem Gardasee einem jungen Mann zum Verhängnis. Die Feuerwehr Bardolino fand Franceso Z. tot im Wasser bei Sirmione. In der Region geht zudem die Angst vor dem Dengue-Fieber um.











