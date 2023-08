Kurz vor Hochzeit vom Verlobten öffentlich bloßgestellt: Ganz Italien kennt jetzt diese Frau

Von: Maximilian Kettenbach

Massimo Segre entlarvt seine Verlobte Cristina Seymandi vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft als Fremdgeherin. Das Video geht viral. Nun hat sich die Gedemütigte geäußert.

Turin – Diese Rede traf sie völlig unerwartet. Der Italiener Massimo Segre hat seine Verlobte Cristina Seymandi regelrecht abserviert – öffentlichkeitswirksam, vor aller Augen auf der Verlobungsfeier, die offenbar gleichzeitig ihre Geburtstagsfeier gewesen sein soll. Und alles festgehalten von einem Video, das auf Twitter ganz Italien amüsiert.

Seitdem ist im Leben von Cristina Seymandi, der Politikberaterin, nichts, wie es einmal war. In Italien schaffte sie es dadurch zu unrühmlicher Bekanntheit, wird in Sozialen Medien angefeindet. Sie war Berichten zufolge eine Politikberaterin der ehemaligen Bürgermeisterin Turins, Chiara Appendino. La Stampa spricht von der „Geschichte des Sommers“, die die Welt der Politik mit der der Finanzen verbindet. Aus allen Urlaubsorten Italiens dröhne das Geräusch von Popcorn. So sehr fühlen sich die Italiener von diesem Liebes-Drama unterhalten.

Cristina Seymandi ist nach der Rede ihres Fast-Gatten in Italien bekanntgeworden - wohl mehr, als ihr lieb ist. © Facebook / Cristina Seymandi

Italiens „Geschichte des Sommers“: Video zeigt, wie Cristina Seymandi vom Ex-Verlobten brüskiert wurde

Was war passiert? Bankier Segre hatte sich zusammen mit seiner Verlobten und Mikrofon an das DJ-Pult gestellt. Alles wartete auf die Verkündung ihrer Hochzeit und sahen sich getäuscht. Segre trennte sich an diesem Abend von der 47-Jährigen.

„Ich sollte euch allen mitteilen, dass Cristina und ich heiraten“, begann er laut italienischen Medien den entscheidenden Teil. „Ich habe immer gedacht, dass einen Menschen zu lieben bedeutet, sich dessen Wohl zu wünschen. Sogar mehr als das eigene. Und so lasse ich Cristina die Freiheit zu lieben – vor allem einen bekannten Anwalt“, sagte Massimo ins Mikrofon. Mit ihm könne sie nun auf die eigentlich mit ihm geplante Griechenland-Reise gehen.

„Ich bin so enttäuscht, mein Herz ist gebrochen. Die Beziehung endet noch heute Abend“, sagte der 64-Jährige. Sie könne jetzt mit ihrem Anwalt nach Mykonos fliegen. Wenn sie wiederkomme, könnten die beiden schauen, ob sie diese Zusammenarbeit noch weiter fortgeführt werde, erklärte Segre. Denn die beiden arbeiteten auch geschäftlich zusammen. Nach drei Jahren Beziehung sollten die Hochzeitsglocken eigentlich im Oktober läuten.

Seymandi spricht nach Demütigung von „abnormer Gewalt“

Seine Ex-Verlobte verharrte während der Rede in Schockstarre, reagierte danach im Corriere Torino. „Als er anfing zu reden, dachte ich, es sei ein Witz. Ich war wie versteinert. Es war eine Geste der abnormen Gewalt“, erzählte sie. Seymandi flüchtete in den Urlaub – wohl alleine.

Cristina Seymandi spricht von sexistischer Gewalt gegen sie, nachdem sich der Bankier und Wirtschaftsprüfer Massimo Segre öffentlich von ihr getrennt hatte. © Facebook / Cristina Seymandi

Der Bild-Zeitung erklärte sie die Hintergründe: „Ganz Italien lacht über mich. Es fühlt sich an wie eine Hexenjagd. Die Leute tuscheln, wenn sie mich sehen, zeigen mit dem Finger auf mich. Ich kann nicht mehr vor die Tür gehen, ohne erkannt zu werden. Viele lachen über mich, andere haben Verständnis. Eigentlich kann ich das Haus gar nicht mehr verlassen.“

Auf die Frage, ob die Vorwürfe ihres Mannes stimmen, reagierte sie der Zeitung zufolge mit den Worten: „Wir machen alle Fehler.“

Unrühmliche Bekanntheit in Italien macht Seymandi zu schaffen

In der italienischen Presse wird sie deutlich: „Der eigentliche Skandal ist die sexistische Gewalt gegen mich.“ Wäre es andersherum gelaufen, „hätte niemand darüber gesprochen“, beklagt sie in La Stampa. So würde sie in Sozialen Medien von Hatern extrem angegangen werden.

Über ihren Ex-Verlobten Segre sagt sie: Er habe sie gar nicht zu Wort kommen lassen und war dann auf und davon. „Er wollte mich öffentlich bestrafen, das ist klar.“ Es scheint ihm auch gelungen zu sein.

