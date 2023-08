Italien: Harry-Potter-Herausgeberin stirbt bei Bootsunglück an der Amalfiküste

Von: Johannes Welte

Teilen

Tragödie in der Amalfiküste: Die US-Herausgeberin der Harry-Potter-Romane starb bei einem Bootsunglück. © Screenshot/Facebook

Am Freitag kam die Herausgeberin der Bücher, Adrienne Vaughan, laut Euronews bei einem Bootsunfall an der Amalfiküste ums Leben.

Neapel – Laut Euronews war die 45-jährige Schottin mit ihrem Mann und zwei Kindern im Alter von 12 und 8 Jahren im Urlaub. Die Familie befand sich demnach an Bord eines mit Fahrer gemieteten Bootes. Das Boot stieß dem Bericht zufolge vor dem Fiordo di Furore aus noch ungeklärten Gründen mit der „Tortuga“ zusammen, einem 45 Meter langen Segelschiff, das man für Veranstaltungen mieten kann. Dort fand gerade eine Hochzeitsfeier statt.

Harry-Potter-Herausgeberin Adrienne Vaughan stirbt bei Boots-Unglück an Amalfiküste in Italien

Der Aufprall war sehr heftig und die 45-Jährige landete laut Sky Italia im Wasser in der Nähe des Schiffspropellers. Sie erlitt dabei demnach tödliche Verletzungen. Ihr Mann Mike erlitt eine Prellung an der Schulter und einige Wunden, heißt es. Die Kinder blieben unverletzt. Der 30-jährige Kapitän des Motorbootes erlitt eine Verletzung am Arm. Ihm wurde Blut abgenommen, beide Boote wurden konfisziert.

Die Harry-Potter-Bücher gehören zu den am meisten gedruckten Romanen der Welt. Millionen Zuschauer haben sich die Verfilmungen in Kino und TV angesehen.