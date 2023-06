Italien: Kata (5) beim Spielen verschwunden – ganze Stadt sucht vermisstes Mädchen

Von: Karolin Schäfer

Die fünfjährige Kata verschwindet spurlos in Florenz. Es gibt womöglich Hinweise auf eine Entführung. Auch die peruanische Gemeinschaft beteiligt sich an der Suche.

Florenz – Immer wieder sorgen Vermisstenfälle für Aufsehen. Im Fall Maddie McCann gab es vor Kurzem eine neue Suchaktion. Nun ist die fünfjährige Kataleya Mia Alvarez Chicclo – auch als Kata bekannt – spurlos aus Florenz in Italien verschwunden. Seit Samstagnachmittag (10. Juni) fehlt jede Spur von dem Mädchen peruanischer Eltern.

Italien: Fünfjährige Kata wird seit Tagen vermisst

Zuletzt sei die Fünfjährige beim Spielen im Innenhof des ehemaligen Astor-Hotels gesehen worden, berichtete die Schweizer Zeitung 20 Minuten. Sie hat braune Haare und soll zu diesem Zeitpunkt ein weißes Shirt sowie eine lilafarbene Hose getragen haben.

Das am Stadtrand liegende Hotel wurde während der Corona-Pandemie geschlossen und anschließend von zahlreichen Familien besetzt, berichtete Südtirol News. Kata soll hier mit ihrer Mutter Katherine und ihrem Bruder gelebt haben. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort gebe es bislang nicht.

Vermisst in Italien: Wurde Kata aus Florenz entführt?

Katherine habe wie üblich am Samstag in einem Supermarkt gearbeitet, sagte sie gegenüber der Regionalzeitung Corriere Fiorentino. Währenddessen habe jemand auf die Fünfjährige aufgepasst. Als Katherine nach der Arbeit zurückkam, war Kata verschwunden. „Sie ist mein kleines Mädchen, bringt sie zu mir zurück“, appellierte ihre Mutter im italienischen Fernsehen. Dass sie sich verlaufen hat, glaubt Katherine nicht. Zuletzt sei Kata von einer Freundin mit ihrer Tochter gesehen worden.

Nach dem Verschwinden der Fünfjährigen bleiben viele Fragen unbeantwortet. Corriere Fiorentino zufolge habe sich ein Großteil der Ermittlungen und Durchsuchungen auf das ehemalige Hotel konzentriert. Was genau mit der Fünfjährigen geschehen ist, bleibt aber abzuwarten. Südtirol News zufolge könnte das Mädchen entführt worden sein. Sicher wisse man das aber nicht, meldete Corriere Fiorentino. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft schließe man jedoch nichts aus.

Kata wird in Italien vermisst: Suche nach der Fünfjährigen geht weiter

Auch Tage nach dem Verschwinden des kleinen Mädchens geht die Suche weiter. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie Einsatzkräfte das Ufer des nahegelegenen Flusses Mugnone absuchten. Auch die peruanische Gemeinschaft in Florenz beteiligt sich an der Suche. Es werden Flyer verteilt und Plakate aufgehängt.

Nahezu die ganze Stadt hofft darauf, dass Kata bald gefunden wird. Rund um das ehemalige Hotel fand am Dienstag (13. Juni) eine Mahnwache für die Vermisste statt. Zahlreiche Menschen versammelten sich auf der Via Boccherini, berichtete italy24.press. Auch in Deutschland sorgen Vermissten-Fälle für Rätsel. Vier Jahre nach Verschwinden der damals 15-jährigen Rebecca Reusch gibt es wohl neue Erkenntnisse. (kas)