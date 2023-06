Zahlreiche Flughäfen in Italien ab Morgen bestreikt - Das müssen Urlauber jetzt wissen

Von: Michelle Brey

Die Koffer könnten sich am Dienstag an Flughäfen in Italien stauen. Es kommt zu Streiks. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Verspätungen am Flughafen können Urlauber am Dienstag treffen. Wer aus Italien ausreist, sollte sich auf Einschränkungen gefasst machen.

Rom/München - In der Sommerzeit zieht es viele Menschen nach Italien. Die Kombination aus Sonne, Strand, Meer, Pizza und Pasta haben ihren Reiz. Der Touristen-Ansturm auf Deutschlands Nachbarland ist riesig. Urlaub vergeht jedoch meist wie nichts. Wer am 20. Juni nach Hause zurückreisen möchte und das mit dem Flieger vorhat, sollte sich das aber vielleicht noch einmal überlegen.

Es wurde nämlich zu einem landesweiten 24-Stunden-Streik aufgerufen. Darüber berichteten unter anderem der Sender Canale Dieci und die italienische Tageszeitung Corriere della Sera.

Streik in Italien: Zahlreiche Flughäfen mitten in Urlaubssaison lahmgelegt

Die Wartezeiten könnten sich am Dienstag ein bisschen ziehen. Reisende müssen mit Einschränkungen im Flugverkehr rechnen. Der Streik soll um 00:01 beginnen und um 23.59 Uhr enden. Folgende Bereiche sollen laut dem italienischen Sender von dem 24-Stunden-Streik betroffen sein:

Gepäckabfertigung und

Sicherheitspersonal sowie

Mitarbeiter der Billigfluggesellschaft Vueling.

Mitten in Urlaubssaison: Flughäfen in Italien von Streik betroffen

Wie der Sender berichtete, sind einige Zeitfenster des Streiks an verschiedenen italienischen Flughäfen bereits bekannt. So wollen sich Mitarbeiter der folgenden Unternehmen dem Streik anschließen:

Unternehmen Flughafen Uhrzeit Moditech Rom 12 - 16 Uhr Sogeaal Alghero 12 - 16 Uhr Alha Airport Malpensa 11 - 15 Uhr Toscana Aeroporti and Handling Florenz und Pisa 12 - 16 Uhr Eav Neapel 9 - 13 Uhr

Doch damit nicht genug. Denn im Juli soll es offenbar erneut zu einem Streik kommen, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Am 15. Juli (Samstag) streikt demnach das Personal des Flugsicherheitsunternehmens ENAV. Brisant, denn zu diesem Zeitpunkt haben in Deutschland in einigen Bundesländern (beispielsweise Berlin oder Brandenburg) die Sommerferien bereits begonnen.

Ganz alleine steht Italien mit den Streiks jedoch nicht da. Denn auch in Deutschland kam es 2023 schon zu mehreren Einschränkungen durch Warnstreiks. So traf es im März den Flughafen München. Und auch im öffentlichen Nahverkehr mussten die Menschen einige Verzögerungen hinnehmen. Im ÖPNV-Streit in Bayern wurde letztlich eine Einigung erzielt. (mbr)