Italien: Nächstes Erdbeben erschüttert Urlaubsregion - Schulen evakuiert 

Entlang der Adria tobten heftige Unwetter - mehrere Länder waren davon betroffen: von Italien über Kroatien bis runter nach Griechenland. Nun hat ein starkes Erdbeben Italien erschüttert.

Update vom 7. Oktober 2019: Ein Erdbeben der Stärke 4 hat sich am Montag um 8.11 Uhr in Italien ereignet. Das Epizentrum befand sich auf dem Gebiet von Catanzaro. Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, wurden Schulen in diesem Bereich evakuiert. Verletzte habe es nach bisherigen Informationen keine gegeben.

Update vom 5. Oktober: Von wegen „O Sole Mio“ - Italien kommt nicht zur Ruhe. Der Wetterdienst „meteo.it“ warnt für die Region vor heftigen Stürmen, begleitet von starken Windböen ab Montag.

Heftige Adria-Unwetter: „Stark spürbares Seebeben“ erschüttert Touristeninsel

Update vom 4. Oktober: Am Tag nach dem schweren Erbeben hat WEATHER/ METEO WORLD ein Foto von einem „Wasserspeier“, wie es heißt, via Twitter hochgeladen. „BEEINDRUCKEND!!!“ heißt es darin.

Das Foto wurde offenbar von einem Filippo Maria in der Nähe von Ponza, Italien, am Morgen des 3. Oktober geknipst.

WOW!!! Beautiful #waterspout near Ponza, Italy yesterday morning the 3rd of October. Photo by Filippo Maria via Cyclone of Rhodes #tornado #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/5fpSUVsv1y — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 4, 2019

Update vom 3. Oktober: Ein Seebeben der Stärke 5,1 hat die griechische Dodekanes-Inselgruppe in der südlichen Ägäis erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund 17 Kilometer unterhalb des Meeresgrundes zwischen der Touristeninsel Rhodos und der türkischen Ägäisküste bei Marmaris, wie das Geodynamische Institut am Donnerstag in Athen mitteilte. Verletzungen oder nennenswerte Schäden wurden der griechischen Polizei zunächst nicht gemeldet, wie das Staatsradio (ERT) mitteilte.

„Sehr stark spürbar“ waren die Erdstöße in fast allen Regionen der südlichen Ägäis und auf der Insel Kreta, wie der Chef des Katastrophenschutzes, Efthymios Lekkas, im Fernsehen sagte. Viele Menschen seien aus dem Schlaf gerissen worden, da sich das Beben um 07.44 Ortszeit ereignete, berichteten örtliche Medien.

Heftige Adria-Unwetter von Italien bis Griechenland: Enorme Wassermengen drohen

News vom 2. Oktober: Auch das Wetterportal wetter.de kündigt für den Süden Europas heftige Stürme an. Schon am Mittwoch sei an der Adria mit Gewittern und kräftigen Schauern zu rechnen. Es wird auch hier vor Hagel, Starkregen und Sturmböen gewarnt. Auch Italien-Urlauber, die einen Städtetrip nach Rom machen, könnten die Auswirkungen demnach noch zu spüren bekommen.

Und auch bis zum Wochenende werden die Aussichten nicht besser. Von Kroatien bis Griechenland wird vor schweren Gewittern gewarnt. Zudem könnten die enormen Wassermassen durch den Starkregen hier zu Problemen führen. Besonders schlimm könnte es laut dem Portal auf der Insel Korfu werden. Hier könnten Spitzen von bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkommen.

Und auch im Westen Europas sehen die Wetteraussichten nicht besser aus: Auf den Azoren wütete aktuell Hurrikan „Lorenzo“, der nun Kurs auf Irland nimmt.

Adrie-Wetter extrem: Stürme, Hagel und Starkregen im Süden Europas

Erstmeldung: Urlauber aufgepasst! Sie sind gerade in Italien, Kroatien oder Griechenland? Dann könnten die nächsten Tage relativ ungemütlich werden.

Für die gesamte Adria sind laut RTL nämlich kräftige Regengüsse und Gewitter angesagt. Das ist es aber nicht allein: Stellenweise seien auch Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen dabei. Betroffen sein könnte die gesamte Region entlang der Adria mit den Ländern Italien, Kroatien und Griechenland. Die Unwetter könnten bis zum Wochenende anhalten.

Adria-Stürme: Regenmengen bis zu 200 Liter pro Quadratmeter

Von den Regenmengen seien zwischen 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter möglich, auf Korfu und Umgebung sogar bis zu 200 Liter pro Quadratmeter. Die Temperaturen würden dabei nicht mehr als 20 Grad erreichen.

Besser dran sei dagegen das westliche Mittelmeer, also Spanien, die Balearen und Frankreich. Hier würde es deutlich wärmer - um die 25 Grad - und mit unwetterartigem Regen sei nicht zu rechnen.

Für Deutschland warnt der Deutsche Wetterdienst unterdessen vor Dauerregen. Gerade erst hat das Sturmtief „Mortimer“ ein Todesopfer gefordert.