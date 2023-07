Ticket für Nachtzug in Italien kostet 25.000 Euro – „Luxuskreuzfahrt auf Schienen“

Von: Hannes Niemeyer

Mit dem Zug durch Italien? Das geht ab 2024 auch in luxuriös: Mit dem „La Dolce Vita“-Zug von „Orient Express“. Günstig ist der Kurztrip aber nicht.

München – Traumdestination Italien! Gerade für Deutsche ist das Land eines der liebsten Ziele für den Sommerurlaub. Aber nicht nur in Zeiten einer globalen Klimakrise werden Reisealternativen zum Flugzeug immer beliebter. Beispielsweise per Zug. Auch Nachtzüge mit Schlafkabinen, wie man sie schon lange etwa von beliebten Interrail-Strecken kennt, erleben ein neues Revival. Das entspannte Rattern der Schienen im Hintergrund. Und wenn man dabei noch in einem Bett der Marke Luxushotel schlafen kann? Ein Traum – der bald möglich ist, aber auch einiges kostet.

Italien-Reise mal anders: Das plant die ArsenaleSpA in Zusammenarbeit mit der Marke „Orient Express“, weltbekannt auch durch Agatha Christies Roman. Und die Tour durch das Land soll ein durchaus kostspieliger Spaß werden. Die Pläne zum „La Dolce Vita“-Zug wurden bereits 2021 vorgestellt, ab 2024 sollen die Waggons dann von Rom aus in Richtung Sizilien oder durch Venedig und Palermo fahren. Ein bis drei Übernachtungen sind möglich für die insgesamt sechs Touren in „ikonische Regionen“, wie es auf der Website heißt. Die Preise starten für zwei Personen ab 6000 Euro, berichtet Bloomberg.

Der „La Dolce Vita“-Zug von außen: In alten Waggons wie diesen soll der Luxuszug ab 2024 durch Italien touren. (Archivbild) © Samantha Zucchi / Insidefoto / Imago

„La Dolce Vita“ in der Bahn: Dieser Nachtzug durch Italien kann bis zu 25.000 Euro kosten

Die Reisen mit dem „La Dolce Vita“-Zug bezeichnet Paolo Barletta, Geschäftsführer der Arsenale SpA gegenüber Bloomberg als „eine Luxuskreuzfahrt auf Schienen“. Die Zielgruppe ist klar: besonders wohlhabende Reisende. So soll die teuerste Suite an Bord 25.000 Euro pro Nacht kosten. Dafür kriegt man aber auch einiges geboten, wie Fotos auf der Website zum „La Dolce Vita“-Zug zeigen. 12 Deluxe-Kabinen soll es an Bord geben. Alle sind mit einem Sofa ausgestattet, das sich zu einem Doppelbett ausklappen lässt. Hocker und Couchtisch sind ebenfalls enthalten, genauso wie ein eigenes Badezimmer auf einer Größe von sieben Quadratmetern.

Etwas luxuriöser geht es derweil in den 18 Suite-Kabinen zu. Auch hier gibt es ein Bett, zusätzlich aber noch einen Tisch mit zwei Sesseln und einem eigenen Badezimmer. Die Kabinen sind elf Quadratmeter groß. Hinzu kommt eine ausgewählte „La Dolce Vita“-Suite. Ein von „Orient Express“ veröffentlichtes Video aus dem Dezember 2021 zeigt, wie der Zug von innen aussehen soll:

Selbstverständlich lassen sich Essen und Getränke auch bequem via Room Service in die Kabinen ordern. Allerdings findet sich auch ein eigener Speisewagen in einem der insgesamt 12 Waggons, die der Zug umfasst. Natürlich ist auch die Speise-Auswahl exquisit. Zum Klang italienischer Musik werden Spezialitäten wie Trüffel und Seeigel und natürlich auch Weine gereicht. Die gesamte Inneneinrichtung des Zuges soll eine Hommage an den Glamour, die Lebensfreude und die Kunst der 1960er Jahre darstellen. Messingvertäfelungen und Farben wie Terracotta und Lila sind allgegenwärtig.

Mit dem „La Dolce Vita“-Luxuszug durch Italien: Reisen sollen 2024 losgehen, Anmeldephase läuft bereits

Zu sehen soll es während der Fahrt auch einiges geben. Laut Website ist geplant, dass der Zug auch auf Nebenstrecken verkehrt, man also besondere Aussichten auf Berge oder Meer erhalten kann. An Orten wie Venedig, Mailand oder Rom soll es auch die Möglichkeit geben, zu ausgewählten Events auszusteigen und danach wieder zuzusteigen.

Starten sollen die Reisen 2024. Losgehen soll es laut Bloomberg zunächst mit zwei Zügen, vier weitere Züge sollen 2025 dazu kommen. Wer mitwill, muss sich allerdings vorab anmelden. Die Phase hierfür läuft bereits. Eine Anzahlung von 500 Euro pro Kabine ist notwendig. Arsenale-Chef Barletta gab gegenüber der Nachrichtenseite auch an, dass schon ausreichend Leute für alle verfügbaren Plätze diese für 2024 geleistet hätten. Die offiziellen Buchungen sollen nach dem Sommer starten.

Der Urlaub im nahegelegenen Süden hält aber auch einige Tücken bereit. Zuletzt riefen gestiegene Preise in Italien sogar ein Ministerium auf den Plan. Und auch die Verkehrsregeln in Italien wurden verschärft. (han)