Beliebte Touristenregion will Flipflops verbieten - Maßnahme hat keinen lustigen Hintergrund

Nicht überall gern gesehen: Badelatschen sollen auf bestimmten Wanderwegen in Italien verboten werden.

Eine italienische Touristenregion will künftig rigoros gegen einen Trend vieler Urlauber vorgehen. Auf bestimmten Wanderwegen soll das Tragen von Fliflops bestraft werden.

Rom - Auf den Wanderwegen der italienischen Touristenregion Cinque Terre soll künftig Badelatschen-Verbot herrschen. Jeder, der nicht mit richtigem Schuhwerk antrete, müsse mit Strafen zwischen 50 und 2500 Euro rechnen, teilte der Nationalpark in der ligurischen Region italienischen Medien zufolge mit. Grund seien die vielen Verletzungen durch ungeeignetes Schuhwerk. Die Betroffenen müssten oft aufwendig mit Hubschraubern aus dem Park geholt werden, zitierten Medien am Wochenende Parkdirektor Patrizio Scarpellini. Viele Touristen unterschätzten die Wanderungen und meinten, sie seien am Strand.

Der Touristenstrom in den malerischen Dörfern an der Steilküste, die über einen Wanderweg verbunden sind, hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Vor allem Kreuzfahrttouristen, die im nahe gelegenen Hafen von La Spezia anlegen, fluten im Sommer die kleinen Orte. Die Maßnahmen gegen Flipflop-Träger sollten zur Saison noch nicht sofort greifen, erst sollten die Besucher umfassend aufgeklärt werden, wurde Scarpellini zitiert.

Das könnte Sie auch interessieren

Mallorca-Urlauber dürfen bald an diesen beliebten Orten keinen Alkohol mehr trinken

Horror im Urlaub: 23-Jährige wacht nach Partynacht blind auf

Beamte trauen ihren Augen nicht: Frau will exotisches Urlaubsmitbringsel durch den Zoll schmuggeln

dpa