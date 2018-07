Fünf Jäger wollen nachts Gänse schießen gehen – doch einer kommt nicht zurück

An einer Teichanlage im westfälischen Ochtrup trafen sich am Montagabend fünf Jäger zur Gänsejagd. Zum gemeinsamen Treffpunkt kamen nur vier von ihnen zurück.

Ochtrup – Fünf Männer trafen sich am Montagabend, um gemeinsam auf Gänsejagd zu gehen. Gegen 20.40 Uhr kamen die Jäger an einer Teichanlage im westfälischen Ochtrup an. Um so viele Tiere wie möglich zu schießen, stellten sich die Männer an fünf verschiedenen Positionen auf.

Nachdem die gemeinsame Jagd beendet war, versammelten sie sich am zuvor vereinbarten Treffpunkt. Doch einer der Jäger fehlte. Er lag schwer verwundet in einem Maisfeld. Was mit ihm geschehen ist, lesen Sie auf msl24.de.*

