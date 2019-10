Weltkulturerbe zerstört: Historische Burg Shuri fällt den Flammen zum Opfer

Ursache unklar

+ © dpa / Uncredited Die Historische Burg Shuri in Japan ist niedergebrannt. © dpa / Uncredited

In Japan ist in der Nacht zum Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der historischen Burg Shuri ausgebrochen, die zum Weltkulturerbe gehört. Das Hauptgebäude wurde komplett zerstört.