Studentin seit 18 Jahren vermisst - Jetzt kam es zu gruseligem Fund in Kühltruhe

18 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden einer Studentin aus Zagreb in Kroatien scheint sich der Fall aufzuklären. Ihre Leiche lag in einer Kühltruhe.

Mala Subotica - In einer Tiefkühltruhe in einem Haus in Mala Subotica im Norden des Landes wurde die Leiche einer Frau entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 45-Jährige sei daraufhin festgenommen, worden, Medienberichten zufolge handelt es sich um die Schwester der Vermissten.

Die Ermittler gingen in dem Fall von Mord aus, sagte Polizeisprecher Nenad Risak. Dieser Verdacht müsse aber noch durch eine Autopsie der Leiche überprüft werden. Das Nachrichtenportal "eMedjimurje" berichtete, die Schwester habe in dem Haus, in dem die Leiche entdeckt wurde, mit ihrem Mann und ihren drei Kindern gelebt.

Jasmina Dominic war 2000 verschwunden

Die 23-jährige Jasmina Dominic war im Jahr 2000 verschwunden. Sie stammte aus Mala Subotica, studierte zu diesem Zeitpunkt aber in Zagreb. Die Zeitung "Vevernji List" berichtete, die Familie habe die junge Frau erst fünf Jahre später als vermisst gemeldet.

Der mittlerweile verstorbene Vater von Dominic hatte 2011 der Presse gesagt, seine Tochter habe ihm gesagt, dass sie auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten und später in Paris leben wolle.

AFP