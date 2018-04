Ferrari rast auf der A4 unter die Leitplanke - der Fahrer stirbt im Wrack

Horrorunfall bei Jena: Ein Ferrari raste am Samstagabend über die A4. Am Ende bezahlte der Fahrer die Tempo-Fahrt mit seinem Leben.

Jena - Bei einem schrecklichen Unfall verlor ein 63-jähriger Ferrari-Fahrer am Samstagabend sein Leben. Wie die Polizei berichtet, kam der Sportwagen gegen 18.50 Uhr von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb unter einer Leitplanke stecken. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann in dem Autowrack eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb.

Er sei zuvor „mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen“ unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei habe der 63-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Die A4 musste für zwei Stunden im Bereich Jena-Zentrum und Stadtroda gesperrt werden. Der Sachschaden am total demolierten Ferrari wird von der Polizei auf 102.000 Euro geschätzt.

mag