Tresor am Straßenrand sorgt für Rätsel - was hat die Aufschrift bitte zu bedeuten?

Mitten im Gebüsch an einem Straßenrand in Jülich hat eine Spaziergängerin einen großen Tresor mit einer rätselhaften Aufschrift gefunden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Jülich - Was eine Spaziergängerin im nordrhein-westfälischen Jülich am 24. April im Gebüsch gefunden hat, stellt die Neusser Polizei vor ein Rätsel. Wie die Behörde am Montag mitteilte, lag ein grau lackierter Safe mit der Aufschrift "Adolphs - Ratingen" im Ortsteil Gierath am Straßenrand. Der Tresor stammt wahrscheinlich aus einer Straftat, so die Vermutung der Polizei. Augenscheinlich wurde der Safe im oberen Bereich an zwei Stellen geöffnet, so die Pressemitteilung.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei waren ergebnislos. Auch ist ungeklärt, was der Schriftzug zu bedeuten hat. Die Kriminalpolizei sucht deshalb nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Herkunft des Tresors machen?

Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. Natürlich können sich Zeugen auch an jede andere Polizeidienststellen wenden.

Ebenfalls rätselhafte Fälle für die Polizei waren die Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg und ein unheimliches Video einer Frau, die nachts ohne Hose und mit Handschellen an Türen klingelte.

va