Autos, Bier und Jürgen Klopp: Warum macht der coolste Fußball-Trainer der Welt so viel Werbung?

Mit Jürgen Klopp kann man alles verkaufen: Der Fußball-Trainer wirbt unter anderem für Autos, Bier und Geldanlagen. Warum können Stars wie er den Hals nicht voll genug bekommen?

Wer verstehen will, wie Jürgen Klopp tickt, muss auf die Youtube-Seite der Volksbank Cloppenburg klicken. Dort ist ein Werbespot der Volks- und Raiffeisenbanken mit dem Fußball-Trainer aus dem Jahr 2012 zu sehen. Klopp war noch nicht Coach des FC Liverpool, er hatte noch keine Haartransplantation hinter sich, und er hatte sich auch die Zähne noch nicht machen lassen. Er sah also nicht aus wie ein perfektioniertes Werbegesicht, sondern wie Jürgen Klopp, der damals noch Borussia Dortmund betreute und gern Kappen mit dem Aufdruck "Pöhler" trug, was im Ruhrgebietsdeutsch für "Straßenfußballer" steht. Der gebürtige Schwabe wusste aber schon 2012, was wichtig ist in seinem Leben. In dem Filmchen erklärt das Genossenschaftsmitglied: "Die Lust aufs Gewinnen ist das, um was es geht." Denn: "Das weckt die Gier in dir."

Sieben Jahre später ist Klopp Trainer der derzeit wahrscheinlich aufregendsten Fußball-Mannschaft des Planeten. Mit dem FC Liverpool kann der 51-Jährige englischer Meister und Champions-League-Sieger werden. An der Linie wirbelt er immer noch herum wie ein Straßenfußballer auf Speed. Seine Taktik-Analysen sind fundiert und seine Interviews so unterhaltsam wie eine sehr gute Netflix-Serie. Es wundert einen nicht, dass sein Porträt als Riesenbild an einer Häuserwand in der nordenglischen Arbeiterstadt prangt. Klopp hat jetzt schon Legendenstatus und scheint doch einer von uns geblieben zu sein. Trotzdem würde man ihn gern weniger sehen.

Jürgen Klopp: Die Werbespots

Seine weißen Zähne strahlen die TV-Zuschauer in jeder Werbeunterbrechung an. Kloppo macht Werbung für die Deutsche Vermögensberatung des bis zu seinem Tod im Jahr 2014 umstrittenen Marburger Unternehmers Reinfried Pohl. Mit der Schauspielerin Bettina Zimmermann rast er im Opel durch Pfützen, damit noch mehr Menschen mit SUVs aus Rüsselsheim Innenstädte verstopfen mögen.

Außerdem werden mit dem unschlagbar positiven Image Klopps Bier (Warsteiner), Rasierer (Philips) und Sportartikel (New Balance) verkauft. Wie viel er dafür bekommt, ist nicht bekannt. Aber auch so ist Klopp mit acht Millionen Euro Jahresgehalt hinter seinem Kollegen Jose Mourinho von Manchester City (15 Millionen) der Top-Verdiener unter den Trainern der Premier League. Ganz ohne Neid fragt der gesunde Menschenverstand da: Warum muss so jemand auch noch sein Gesicht verkaufen wie Timm Thaler sein Lachen?

Jürgen Klopp und Zeljko Buvac

Man würde dazu gern Zeljko Buvac befragen. Der ehemalige Spieler und Coach des SC Neukirchen aus der Schwalm war jahrelang Klopps Co-Trainer und wurde von seinem Chef nur "mein Gehirn" genannt. Wahrscheinlich kennt ihn niemand besser als der Bosnier. Aber das Erfolgs-Duo hat sich vor knapp einem Jahr getrennt. Bis heute weiß niemand warum. Der scheue Buvac gibt keine Interviews.

Wahrscheinlich gehört die Gier, die für Klopp Lust bedeutet, zum Menschen wie der Fehlpass zum Fußball. Es gibt genügend Beispiele von Prominenten, die den Hals nicht voll genug bekommen konnten, wie es im Volksmund heißt. Bayern Münchens Boss Uli Hoeneß landete deswegen im Gefängnis. Selbst Typen, die stets beteuern, anders zu sein als die anderen, sind vor der Gier nicht gefeit.

Jürgen Klopp auf den Spuren von Mehmet Scholl

Der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl, der sonst gern CDs mit unbekannten Indie-Bands zusammenstellt, machte Werbung für Dacia-Autos sowie C&A-Mode. Und der Schauspieler Jürgen Vogel, dessen Zähne sich zu denen von Jürgen Klopp verhalten wie ein verfallenes Fachwerkhaus zu einer schmucken Designer-Villa, schreckte nicht davor zurück, in Spots mit anderen Stars wie Moritz Bleibtreu sowie Joko und Klaas Fast Food von McDonald's für cool zu erklären.

Würde man selbst in einer Villa mit sieben Schlafzimmern leben wie Klopp im gediegenen Formby nördlich von Liverpool, könnte man vielleicht auch nicht Nein sagen. Wer viel hat, will noch mehr haben. Es ist wie bei einem Fußball-Team, das 6:0 führt und noch das siebte Tor schießen will. Jürgen Klopp hatte übrigens schon in seinem Spot für die Volks- und Raiffeisenbanken eine Erklärung für das, was er heute macht: "Das Bild, das andere Leute von mir haben, trifft's natürlich nicht im Kern. Ich bin nicht der beste Mensch." Das trifft auf uns alle zu.

Jürgen Klopp: Karriere, Titel, Familie