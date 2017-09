Auf Autobahn: Jugendlicher von Fahrzeug erfasst - tot

Tödlicher Unfall auf der A30 in Niedersachsen: Ein Auto erfasst einen Fußgänger. Für den Jugendlichen kommt jede Hilfe zu spät.

Melle - Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf der A30 bei Melle in Niedersachsen von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Jugendliche sei zu Fuß im Bereich der Anschlussstelle Gesmold unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in beide Richtungen vollgesperrt.

