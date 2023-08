7 Jugendwörter des Jahres, die 2023 immer noch richtig „fly“ sind... not

Ab Mittwoch wird über das Jugendwort des Jahres abgestimmt. An das Wort, das 2008 gewonnen hat, erinnerst du dich aber safe nicht mehr.

Das Ranking „Jugendwort des Jahres“ wurde 2008 durch den Langenscheidt-Verlag ins Leben gerufen und diente eigentlich zur Vermarktung des Buches „100 Prozent Jugendsprache“. Seitdem wird mit Ausnahme des Jahres 2019 jedes Jahr ein Siegerwort gekürt. Aber schon vor der Langenscheidt-Marketing-Aktion gab es witzige, jugendspezifische Ausdrücke. Wir haben die besten aus den 60-er Jahren gesammelt.

Ist das Jugendwort repräsentativ für die Jugend?

Oft sorgt das Jugendwort des Jahres für Diskussion, denn ob damit tatsächlich die Jugendsprache abgebildet wird, ist fraglich. So berichtete Vice im Jahr 2015 über den Vorwurf, dass Langenscheidt versuche „das Phänomen Jugendsprache in Buchform zu pressen“, ohne dabei am Puls der Zeit zu sein.

Im Jahr 2010 wurde „Niveaulimbo“, Gespräche, bei denen das Niveau stetig sinkt, als Jugendwort des Jahres gekürt. © Panthermedia/IMAGO. Bearbeitung: BuzzFeed Germany

Seit 2020 wird der Titel nicht mehr durch die verlagsinterne Jury, sondern nach einer Online-Abstimmung vergeben, die für alle frei zugänglich ist. Gewertet werden aber nur Stimmen von jungen Menschen zwischen 10 und 20 Jahren. Trotzdem denkt unsere Autorin: „Smash“, der Gewinner 2022, ist oberflächlich und passt nicht zur Gen Z.“

„Zwambo“ – Jugendwort des Jahres 2023?

Seit Mai 2023 verbreitet sich auf Twitter und TikTok eine alternative Bezeichnung für einen Zwanzig-Euro-Schein. Der „Zwambo“ ist deswegen für viele ein heißer Kandidat für das Jugendwort des Jahres 2023. Ob das Wort eine Chance hat, wird sich am kommenden Mittwoch zeigen.

Am 9. August präsentiert Langenscheidt die Top 10 der gesammelten Vorschläge. Am 20. September geht die Abstimmung mit den drei beliebtesten Wörtern in die letzte Runde. Das Siegerwort wird am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.

7 Jugendwörter, von denen einige einfach nur cringe sind

Zur Einstimmung lohnt ein Blick auf die Sieger der vergangenen Jahre. Einige davon stimmen uns nostalgisch, andere sind einfach nur cringe.

1. 2009: „Hartzen“

Als Begriff für sinnloses Herumhängen hat sich „hartzen“ bis heute gehalten. Ganz unproblematisch ist das Wort allerdings nicht, da es sich von „Hartz IV“ ableitet und somit arbeitslos sein indirekt mit nichts tun gleichgesetzt wird.

2. 2013: „Babo“

Die Zeile des Rappers Haftbefehl „Chabos wissen, wer der Babo ist“ ist bis heute unvergessen. Angeblich soll sich „Babo“ vom türkischen „Baba“ (deutsch: Vater) ableiten und bedeutet soviel wie Chef, Boss oder Anführer.

3. 2017: „I bims“

Das Internet war voll von der Slang-Variante von „Ich bin’s“. Inspiriert wurde dieser Netzjargon vom österreichischen Rapper Money Boy.

4. 2016: „fly sein“

„Fly“ ist eine Person, wenn sie ziemlich cool ist, auf einer Party besonders abgeht oder auch richtig gut in etwas ist.

5. 2015: „Smombie“

Eine besonders cringe Zusammensetzung aus Smartphone und Zombie. Gemeint sind damit Personen, die durchgehend am Handy hängen und dadurch eher wie Zombies als Menschen wirken.

Smombie vs. Zombie © Pond5 Images/IMAGO. Bearbeitung: BuzzFeed Germany

6. 2021: cringe

Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Cringe ist einfach mega komisch, unangenehm oder auch peinlich, manchmal sogar mit Fremdschäm-Faktor.

7. 2008: „Gammelfleischparty“

Shoutout an alle, die sich noch an den deutschen Gammelfleisch-Skandal erinnern! In einigen Fällen wurde aufgedeckt, dass verdorbenes Fleisch neu etikettiert wurde und so seinen Weg zurück in den Handel fand. Ja, auch in zahlreiche Dönerbuden. Mit einer Gammelfleischparty sollen junge Menschen früher angeblich Ü30-Partys bezeichnet haben... Ganz schön wack.

