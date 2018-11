Jugendwort 2018 wird heute veröffentlicht - Wird es ein Ehrenmann?

Alter, redet so die Jugend von heute? Das Cover des Buches "Langenscheidt 100 Prozent Jugendsprache 2019"

30 Wörter standen für das Jugendwort des Jahres zur Wahl. Spitzenreiter bei der Online-Abstimmung ist "verbuggt", was für "voller Fehler" steht. Ist es auch das Siegerwort, das heute verkündet wird?

Aktualisiert am 16. November um 9.15 Uhr - Bis Dienstagabend um 23 Uhr lief das Online-Voting. Um 12 Uhr am heutigen Freitag will der Langenscheidt-Verlag das Jugendwort des Jahres 2018 veröffentlichen. Die vorläufige Top Ten der Abstimmung waren bereits vor einer Woche auf Facebook veröffentlicht worden. Welcher dieser Begriffe zum "Jugendwort des Jahres" wird, entscheidet eine 21-köpfige Jury, zu der unter anderem Journalisten, Blogger, Schüler und ein Berliner Polizeikommissar gehören.

Jugendwort des Jahres: Das sind die Top Ten

verbuggt (voller Fehler, falsch gestrickt) glucose-haltig (süß) Ehrenmann/Ehrenfrau (Jemand, der etwas Besonderes für dich tut) Lauch (Trottel, auch: unmuskulöser Mensch) Auf dein Nacken! (Du zahlst!) AF, as fuck (Betonung) sheeeesh (Wirklich? Echt jetzt?) Ich küss dein Auge (Hab dich gern oder Dankeschön) Snackosaurus (verfressener Mensch) lindnern (lieber etwas nicht machen, als es schlecht zu machen)

Jugendwort 2018: Voting

„Stimm jetzt für deinen Fav ab und gewinne fancy Preise!“, schrieb der Verlag Langenscheidt auf seiner Homepage. Wörter wie „Fav“ für Favorit und „fancy“ für originell, schick oder besonders stehen nicht mehr auf der Liste der Begriffe, die als mögliche Jugendwörter des Jahres zur Auswahl standen. Was hier aufgeführt wird, ist– zumindest für den erwachsenen Leser – wohl noch fremder.

Jugendliche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben ihre Lieblingswörter eingereicht, der Verlag hat davon laut eigener Auskunft „die besten Einreichungen“ in einer Top 30 zusammengestellt. Anschließend konnte jeder, der Lust hatte, darüber abstimmen, welches Wort zu den Top 10 gezählt werden soll.

Jugendwort 2018: Abstimmung

Teilnehmer der Abstimmung wurden mit Preisen gelockt: Der erste bis fünfte Preis war ein Funskater (ein Skateboard), der sechste bis zehnte ein verschließbares Trinkglas und der elfte bis 15. ein Langenscheidt Sprach-Paket in einer Sprache nach Wahl. Wer sich beteiligen wollte, brauchte nur eines der Wörter auszuwählen und seinen vollen Namen und seine E-Mail-Adresse anzugeben. Jugendlich musste er nicht sein. Die Gewinner wurden am 14. November benachrichtigt.

Jugendwort 2018 Liste: Diese Wörter standen zur Auswahl

AF, as fuck (Betonung, wie besonders etwas ist, Beispiel: Die neue Staffel ist sick as fuck!)

Appler (Eine Person, die mit seinem Apple-Produkt angibt, also ein Apple Angeber, Anspielung auf Getränk „Äppler“)

Auf dein Nacken! (Du zahlst!)

Axelfasching (Achselhaare)

Besti (beste Freundin)

Borderitis (Allergie gegen Grenzen)

boyfriend-material/ girlfriend-material (ein Mann/eine Frau, der/die sich für eine Beziehung eignet)

breiern (brechen und trotzdem weiter feiern)

chinning (Doppelkinn-Challenge, bei der man Selfies mit Doppelkinn postet)

Ehrenmann/Ehrenfrau (Gentleman, Lady, jemand, der etwas Besonderes für dich tut)

einwrapen (in eine Decke einrollen wie ein Wrap)

Exting (mit jemanden via Texting bzw. Text-Messenger Schluss machen)

Gib ihm! (Ja man! Mach das! Richtig so!)

glucose-haltig (süß)

Gymkie (extremer Fitnesssportler, Gym + Junkie)

Ich küss dein Auge (Ich hab dich gern oder ein sehr starkes Danke)

Igers (Instagrammer)

Kocum (mein Bester, bester Freund)

lan (krass)

Lauch (Trottel)

lindnern (lieber etwas gar nicht machen, als etwas schlecht machen)

lituation (eine Situation, die lit (cool) ist)

lmgtfy (let me google that for you, Ausdruck, wenn jemand eine unnötige Frage stellt, die auch Google beantworten kann)

rant (Ausraster, Beispiel: Der ist gerade voll am Ranten!)

Screenitus (Gefühl, wenn man zu lange auf den Bildschirm gestarrt hat)

sheeeesh (Wirklich? Echt jetzt? Nicht dein Ernst?!)

Snackosaurus (verfressener Mensch)

verbuggt (voller Fehler, falsch gestrickt, Beispiel: Du bist so verbuggt, du nervst!)

wack (uncool, langweilig)

zuckerbergen (stalken)

Jugendwort 2017

Im vergangenen Jahr wurde „I bims“ als Jugendwort gekürt. Es ist eine bewusste Falschschreibung von „Ich bin’s“, die von dem österreichischen Rapper Money Boy geprägt und später von der Facebookseite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ weiterverbreitet wurde. Auf der Seite werden Bilder und Texte gepostet, die absichtlich Rechtschreibfehler enthalten, um mit einem Augenzwinkern Bezug auf schlechte Grammatik- und Sprachkenntnisse vieler Jugendlicher zu nehmen. Populär war im vergangenen Jahr beispielsweise die Formulierung "vong ... her", die ebenfalls von der Seite bekannt gemacht wurde.

Für „I bims“ hatte sich die Jury entschieden, obwohl im Online-Voting „geht fit“ (geht klar) und „napflixen“ (ein Nickerchen halten, während man etwas auf Netflix schaut) vorn gelegen hatten.

Verstehen Sie die Jugendlichen? Hier haben wir ein Quiz zusammengestellt.

Dass Voting- und Jury-Entscheidungen immer wieder auseinander gehen, wurde bereits in mehreren Jahren zuvor kritisiert: 2016 lag „isso“ (Ausdruck für eine Zustimmung) vorn, die Jury entschied sich aber für „fly sein“ (jemand geht besonders ab). Die Mehrheit stimmte 2015 für „merkeln“ (keine Entscheidung treffen), die Jury aber für „Smombie“, einem Kunstwort aus „Smartphone“ und „Zombie“.

Jugendwort 2008

1. Platz Gammelfleischparty Party für Menschen über 30 Jahren, Ü30-Party 2. Platz Bildschirmbräune Blässe von Computerfreaks 3. Platz unterhopft sein Lust auf Bier zu haben

Jugendwort 2009

1. Platz hartzen Arbeitslos sein, „rumhängen“ 2. Platz bam Variante von „cool“ 3. Platz Bankster Kombination aus Banker und Gangster

Jugendwort 2010

1. Platz Niveaulimbo Ständiges Absinken des Niveaus, aus dem Ruder laufende Partys und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen 2. Platz Arschfax Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt 3. Platz Egosurfen Seinen eigenen Namen in Suchmaschinen im Internet eingeben

Jugendwort 2011

1. Platz Swag Beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung 2. Platz (epic) Fail Grober Fehler, misslungenes Vorhaben, Versagen 3. Platz guttenbergen Abschreiben

Jugendwort 2012

1. Platz YOLO Abkürzung von „you only live once“; 1. Aufforderung, eine Chance zu nutzen, 2. Entschuldigung für falsches Verhalten 2. Platz FU! vom Englischen „Fuck you“: 1. Scheiße, 2. Fick dich! 3. Platz Yalla! Beeil dich! Lass uns gehen! Verschwinde!

Jugendwort 2013

1. Platz Babo Boss, Anführer, Chef 2. Platz fame Toll, super, berühmt 3. Platz gediegen Super, cool, lässig

Jugendwort 2014

1. Platz Läuft bei dir Wenn jemand Erfolg oder Glück hat. „Du hast es drauf!“; cool, krass; wird auch ironisch genutzt 2. Platz Gönn dir! Viel Spaß dabei! 3. Platz Hayvan Tier, Vieh, Lümmel

Jugendwort 2015