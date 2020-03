Junge aus Bad Arolsen vermisst - 12-Jähriger ist wieder da

Justin S. aus Bad Arolsen wurde vermisst. Wie die Polizei nun mitteilte, konnte der Junge wieder gefunden werden.

Der 12-jährige Justin S. aus Bad Arolsen wurde vermisst .

. Er war am Dienstag, 3. März, nicht zu seinen Pflegeeltern zurückgekehrt .

. Der Junge ist laut Polizei wieder da

Update vom Mittwoch, 04.03.2020, 14.13 Uhr: Wie die Polizei Nordhessen mitteilte, ist der vermisste Justin S. aus Bad Arolsen wieder da. Der Junge konnte wohlbehalten durch die Polizei gefunden werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt oder sich daran beteiligt haben.

Junge aus Bad Arolsen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Erstmeldung, Mittwoch, 04.03.2020, 09.10 Uhr: Die Polizei sucht derzeit nach dem vermissten 12-jährigen Justin S. aus Bad Arolsen-Volkhardinghausen. Der Junge verließ am Dienstag, 3. März gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrrad das Haus seiner Pflegeeltern in Volkhardinghausen, ein Stadtteil von Bad Arolsen. Da der Junge bis etwa 16.45 Uhr nicht nach Hause zurückkehrte, erstattete die Pflegemutter Vermisstenanzeige bei der Polizeistation Bad Arolsen.

Diese leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die bis spät in die Nacht andauerten. Dabei war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Junge aus Bad Arolsen vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Da Justin S. bisher nicht gefunden werden konnte und die weiteren Ermittlungen keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des 12-Jährigen gegeben haben, wendet sich die Polizei nun mit der Suche an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Suchmaßnahmen der Polizei werden heute fortgesetzt.

Justin S. aus Bad Arolsen vermisst: So sieht er aus

Justin S. etwa 1,75 m groß und schlaksig. Er hat kurze braune Haare und ist bekleidet mit einem blauen Sweatshirt. Justin ist mit einem orangefarbenen Mountainbike unterwegs und führt einen olivfarbenen Rucksack mit.

Wer Justin seit gestern Nachmittag gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter der Tel. 05691-97990, bei der Polizeistation Bad Arolsen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

red/nm

