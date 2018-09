Sterben ist für Tara Carroll Alltag: Schon als Mädchen interessierte sie der Tod

Wenn der Tod das Leben füllt: Sterben ist für Tara Carroll Alltag. Die 24-Jährige arbeitet als Bestatterin. Sie begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg.

Wolfratshausen - Sanftes Licht fällt durch das Vordach der Leichenhalle auf dem Friedhof im oberbayerischen Wolfratshausen-Nantwein. Tara Carroll stellt die Urne aus hellem Holz auf das Tischchen darunter, das mit glänzend rotem Samtstoff verhüllt ist. Zwei bunte Blumenkränze liegen davor. Die junge Frau geht in die Hocke, um die cremefarbenen Seidenbänder glatt zu streichen, auf denen Angehörige einen letzten Gruß hinterlassen haben. Behutsam, aber jeder Handgriff sitzt.

„Würde mir das gefallen, wenn es jemand aus meiner Familie wäre?“

Sie läuft den Mittelgang zwischen den Klappstühlen nach hinten. Zwischen dem vielen Grün und den blühenden Blumen wirkt sie in ihrem schlichten Outfit aus schwarzer Hose, weißer Bluse und schwarzer Weste fast wie ein Fremdkörper. Am Ende des Gangs kneift sie die Augen zusammen, legt den Kopf zur Seite und nickt. „Würde mir das gefallen, wenn es jemand aus meiner Familie wäre?“ Diese Frage stellt sie sich jedes Mal, wenn sie eine Trauerfeier gestaltet.

24-Jährige steht jeden Tag zwischen Leben und Tod

Tara Carroll ist gelernte Bestattungsfachkraft. Der Tod fasziniert die 24-Jährige schon immer. „Als kleines Mädchen habe ich meinen Onkel immer gedrängt, mit mir in die Kirche zu gehen, um die aufgebahrten Skelette der Heiligen anzuschauen.“ Heute begleitet sie Menschen auf ihrem letzten Weg. Dass Sterben in der Gesellschaft ein solches Tabuthema ist, findet sie schade. „Man muss realistisch sein. Der Tod betrifft uns alle.“ Doch wer einen geliebten Menschen verloren hat, den erdrückt die Trauer oft fast. Tara Carroll hilft, diese Last zu tragen. Sie steht jeden Tag zwischen Leben und Tod - und lernt dadurch viel für ihr eigenes Leben.

Lesen Sie hier das ganze Porträt über Tara Carroll beim Isar-Loisachboten auf Merkur.de*.

Magdalena Höcherl

*Merkur.de ist Teil der bundesweiten Ippen-Digitalredaktion