18-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Zivilstreife

Ein junger Mann hat sich im Emsland eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nun droht dem 18-Jährigen eine Strafe.

Sögel - Ein 18-Jähriger hat sich im Emsland eine Verfolgungsjagd mit einer Zivilstreife der Polizei geliefert. Die Beamten wollten den jungen Mann an einem Kreisverkehr in Sögel kontrollieren, weil er nicht angeschnallt war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahranfänger stoppte aber nicht, sondern trat aufs Gas - die Polizisten hatten Mühe, dem Wagen zu folgen.

Nach einigen halsbrecherischen Kurven, bei denen der 18-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, wollten die Beamten ihn überholen. Daraufhin habe der Führerscheinneuling seinen Wagen nach links gezogen und die Beamten angegrinst - bis ihm einer der Polizisten die Polizeikelle zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle habe der 18-Jährige keine Einsicht gezeigt. Auf ihn wartet ein Strafverfahren.

