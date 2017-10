Jury verkündet Nobelpreisträger in Medizin

Wissenschafts-Auszeichnung

Stockholm (dpa) - Die Bekanntgabe der diesjährigen Nobelpreise beginnt heute in Stockholm. Dort wird am späten Vormittag der Preisträger für Medizin verkündet. Am Dienstag und Mittwoch wollen die Jurys dann die Preisträger für Physik und Chemie bekanntgeben.