Aus der Heide in die Ukraine: Hilfskonvoi zum gesprengtem Kachowka-Staudamm geplant

Von: Andree Wächter

Lebensmittel für die Menschen im Gebiet rund um den kaputten Kachowka-Staudamm und um verwundete Soldaten kümmert sich ein Verein aus Lüneburg.

Lüneburg – Vor einigen Tag brach der Kachowka-Staudamm. Über die Gründe sind sich die Experten uneins. Fakt ist, dadurch wurde ein riesiges Gebiet überschwemmt. Das THW schickt 5000 Wasserfilter ins Krisengebiet und das DRK bereitet auch die ersten Hilfstransporte aus Deutschland vor. Der Verein „Lüneburger Hilfsprojekt Ukraine“ will am Montag einen Hilfstransport in Richtung Ukraine starten. Kopf des Vereins aus der Heide ist Ralf-Peter Oelsner, er ist Hausarzt aus Bleckede (Landkreis Lüneburg).

Von Lüneburg fährt ein Lkw nach Vinnytsia. Das ist eine Stadt, rund 180 Kilometer südwestlich von Kiew. „Von dort aus fahren Kleintransporter ins Überschwemmungsgebiet“, sagt der Arzt gegenüber kreiszeitung.de. Zwei weitere Transporte sind für die kommenden Wochen geplant. Im Lager liegen derzeit 18.000 Fischkonserven, 4.500 Dosen Hering in Tomatensoße, 1.000 Fertiggerichte und drei Tonnen Milchpulver. Oelsner: „Ein Teil der Fischkonserven sind falsch deklariert, sie dürfen in Deutschland nicht verkauft werden.“ Diese konnte der Verein günstig einkaufen. Andere Lebensmittel wurden gespendet.

Kachowka-Staudamm: Hilfe aus der Heide für Ukrainer

Die meisten Hilfstransporte aus der Heide gingen über Vinnytsia in die Gebiete bei Cherson und Bachmut. Aufgrund der aktuellen Lage geht der nächste Hilfstransport schwerpunktmäßig ins Hochwassergebiet. Rund 18 Billionen Liter, die der Kachowka-Damm gestaut hatte, ergießen sich über die Region am Dnjepr.

Vor Ort haben sie immer gut auf mich aufgepasst.

Ralf-Peter Oelsner war seit Kriegsbeginn zehnmal in der Ukraine. „Vor Ort haben sie immer gut auf mich aufgepasst“, sagt er. Auch dieses Mal wird der Arzt vor Ort sein. Neben Lebensmitteln und Feldbetten wird auch wieder medizinisches Equipment in die Ukraine transportiert. Dazu gehören OP-Geräte, für die Versorgung von Soldaten. „Der Schwerpunkt liegt auf der Blutstillung“, so der Arzt. Beispiel: Granatsplitter aus dem Bauchraum oder aus der Leber zu entfernen, ist mit viel Blutverlust verbunden. Ohne die Hilfe aus Lüneburg müssten ukrainische Soldaten verbluten.

Ebenfalls im Gepäck: Ein Ultraschallgerät und Medikamente für die Chirurgie. Ein Teil der gelieferten Geräte wurde in Deutschland ausgemustert. In der Ukraine sind sie immer noch Lebensretter. „Durch enge Beziehungen könne der Verein bedarfsgerechte Hilfsmittel liefern“, sagte Ralf-Peter Oelsner. Gute Kontakte pflegt der Arzt zu seinen Kollegen in Vinnytsia.

Dieses vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellte Foto zeigt ein durch Beschuss beschädigtes Gebäude in Winnyzja. © picture alliance/dpa/Ukrainian Emergency Service/AP

Warum fährt der Verein aus Lüneburg immer nach Vinnytsia? Sie haben einen Partner gesucht, der Sinn ergibt. Und die Stadt erfüllt Kriterien. Sie hat eine Universitätsklinik. Vor Ort gibt es eine Endversorgung von verwundeten Soldaten und dort leben rund 200.000 geflüchtete Ukrainer. Über lokale Hilfsorganisationen gelangt medizinische Ausrüstung auch an die Front zur Erstversorgung der Soldaten. Andere Kommunen wie Ottersberg fahren Spendentransporte nach Polen.

Auch wenn Teile der Hilfslieferungen gespendet werden, es entstehen Kosten. Sei es für den Diesel für die Lkws oder dass einige Hilfsgüter (verbilligt) eingekauft werden müssen. Vor über einem Jahr war die Hilfsbereitschaft groß. Doch die „Spendenbereitschaft für die Ukraine ist in letzter Zeit sehr stark zurückgegangen“, sagt Arzt Ralf-Peter Oelsner.