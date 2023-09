5 Gründe, warum Wien viel besser ist als St. Pölten

Städtevergleich

Nachbarschaftsduell im Osten Österreichs: Großstadt gegen Kleinstadt. Am Ende gewinnt Wien gegen St. Pölten deutlich, was nicht nur am Kaffee liegt.

Wien und St. Pölten trennt nur eine halbe Stunde Zugfahrt. Die beiden Städte im Osten Österreichs könnten aber grundverschiedener nicht sein. Wien ist Hauptstadt und lebenswerte Millionen-Metropole, St. Pölten hingegen ist die kleine Landeshauptstadt Niederösterreich. Beide Städte haben zweifelsohne ihren eigenen Charme und allein die Größe sagt nichts über den Status aus. Hier sind etwa sieben Gründe, die zeigen, warum Wien längst nicht für alle so lebenswert ist. Und dennoch hat Wien im Duell der Nachbarstädte die Nase klar vorn.

1. Einzigartige Kaffeehäuser – ein Traum für Koffeinliebhaber

Wien ist berühmt für seine gemütlichen und traditionsreichen Kaffeehäuser, in denen du nicht nur Kaffee trinken, sondern auch stundenlang philosophieren kann. In St. Pölten hingegen kannst du dir zwar auch einen Kaffee gönnen, aber die Auswahl an traditionellen Kaffeehäusern ist doch etwas begrenzter. Wer also ein echter Kaffeegenießer ist, wird in Wien definitiv besser, wenngleich etwas grantiger, bedient.

2. Wiens unvergleichlicher Humor

Die Bewohner Wiens sind nicht nur für ihren Grant, sondern auch für ihren einzigartigen Humor, den sogenannten „Wiener Schmäh“, bekannt. Sie verstehen es meisterhaft, mit einer Prise Ironie und einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen über sich selbst und die Welt zu lachen. St. Pöltener verstehen bestimmt auch Spaß, aber der Wiener Schmäh ist einfach unerreicht.

3. Wien ist eine endlose Party

Wien ist eine Stadt, die niemals schläft. St. Pölten hingegen ist meist im Dornröschenschlaf. Mit einer Vielzahl von Bars, Clubs und Veranstaltungen bietet die Hauptstadt Österreichs ein aufregendes Nachtleben, das bis in die frühen Morgenstunden andauert. St. Pölten mag sicherlich auch seine abendlichen Unterhaltungsmöglichkeiten haben, aber sie können einfach nicht mit dem pulsierenden Nachtleben von Wien mithalten.

4. Das kulturelle Erbe Wiens

Wien hat eine reiche kulturelle Geschichte, die sich in seinen prächtigen Schlössern, Museen und Theatern widerspiegelt, darunter Schloss Schönbrunn, das Kunsthistorische Museum oder die Staatsoper. St. Pölten hat sicherlich auch seine kulturellen Schätze, aber es ist schwer, mit dem kulturellen Reichtum der österreichischen Hauptstadt zu konkurrieren. In Wien kannst du von Mozart bis Freud alles erleben – in St. Pölten musst du dich mit deutlich weniger begnügen.

+ Hauptstadt gegen Landeshauptstadt: Kulturell gibt es keinen Vergleich zwischen Wien und St. Pölten © viennaslide/La Nacion/Imago

5. Wiener Küche gewinnt

Wenn es um kulinarische Genüsse geht, hat Wien einen klaren Vorteil. Das berühmte Wiener Schnitzel und die Sachertorte sind weltweit bekannt und geliebt. In St. Pölten mag es die beiden Klassiker freilich auch geben, aber das Original kommt nun mal einzig aus Wien – zumindest im Fall der Sachertorte. St. Pölten ist selbst kaum für seine typischen Speisen bekannt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.

