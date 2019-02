Schweres Zugunglück im Hauptbahnhof in Kairo: Mindestens 20 Tote

Die Ursache des Unglücks ist noch nicht klar: im Hauptbahnhof in Kairo kamen mehrere Menschen bei einem Zugunglück ums Leben.

11.03 Uhr: Bei einem Feuer am Hauptbahnhof von Kairo sind nach Angaben des ägyptischen Staatsfernsehens mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 40 Menschen seien verletzt worden. Die Polizei ließ den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt am Mittwochvormittag räumen. Das Staatsfernsehen berichtete, ein Zug sei gegen den Bahnsteig gekracht, als er in den Bahnhof einfuhr. Dies habe zu einer Explosion geführt.

Schweres Zugunglück im Hauptbahnhof in Kairo: Mindestens sieben Tote

Kairo - Bei einem Zugunglück und einem anschließenden Feuer im Hauptbahnhof von Kairo sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Nach Angaben von ägyptischen Sicherheitskräften und Ärzten löste das Zugunglück einen Großbrand im Ramses-Bahnhof aus.

Ursache noch unklar: Schweres Zugunglück in Kairo

Auf zahlreichen Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken waren dichte Rauchwolken über dem Bahnhofsgebäude zu sehen. Andere Fotos aus dem Bahnhofsinneren zeigen einen Bahnsteig in Flammen und Menschen, die Opfern zu Hilfe eilen.

Unklar war zunächst die Ursache des Unglücks. Einige örtliche Medien berichteten, der Zug sei mit einem Metallblock kollidiert. Nach Informationen anderer Medien soll er den Bahnsteig gerammt haben. Rund 20 Krankenwagen waren vor Ort im Einsatz.

