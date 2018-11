13 Tote bei Schießerei in kalifornischer Disko - Schütze „ausgeschaltet“

Bei einer Schießerei in einer Disko im US-Bundesstaat Kalifornien sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Auch der Schütze sei tot, berichtet die Polizei.

Thousand Oaks - Die Schießerei ereignete sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) in der "Borderline"-Bar in der südkalifornischen Stadt Thousand Oaks, wie die örtliche Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Ein Mann hat plötzlich auf College-Studenten in einer Bar geschossen und mindestens zwölf Menschen getötet.

Polizist unter den Opfern

Einsatzkräfte fanden in dem Lokal elf tote Gäste, wie ein Sprecher des Sheriff-Büros im Ventura County erklärte. Ein Polizist, der nach den ersten Notrufen in der Bar eintraf, sei niedergeschossen worden und seinen Verletzungen erlegen. Auch der mutmaßliche Schütze, laut Sprecher der „einzige Verdächtige“, sei tot. Mehr als ein Dutzend anderer Gäste seien mit Verletzungen aus dem Lokal gebracht worden oder hätten sich selbst gerettet.

Warum feuerte der Schütze auf die College-Studenten?

Die Identität des Angreifers und sein Motiv waren zunächst unklar. Augenzeugen beschrieben den Schützen als Mann im schwarzen Trenchcoat mit Brille, er habe eine großkalibrige Schusswaffe gehabt. Einzelnen Berichten zufolge soll er Rauchgranaten in die Bar geworfen haben.

30 Schüsse auf Disko abgefeuert

Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen. "Ein Mann kam durch die Eingangstür und hat auf das Mädchen am Empfangstresen geschossen", sagte Holden Harrah unter Tränen dem Sender CNN. "Ich weiß nicht, ob sie noch lebt."

"Alle haben sich schnell auf den Boden geworfen. Jeder wollte so schnell wie möglich raus", sagte eine junge Frau, die gemeinsam mit einer Freundin durch ein Küchenfenster fliehen konnte.

Zum Zeitpunkt des Angriffs fand in der Country-Bar in dem ruhigen Vorort von Los Angeles eine Party für College-Schüler statt. Thousand Oaks liegt nahe Malibu und etwa 64 Kilometer von Los Angeles entfernt. Nach Polizeiangaben könnten sich in der Disko mehrere hundert junge Menschen aufgehalten haben. Die "Los Angeles Times" meldete unter Berufung auf die Polizei, es seien mehr als 30 Schüsse abgefeuert worden.

Ein Zeuge sagte der Zeitung, ein Angreifer sei gegen 23.30 Uhr in die Bar gerannt und habe mit einer Pistole um sich geschossen. "Er hat viel geschossen, mindestens 30-mal. Ich konnte immer noch Schüsse hören, nachdem alle draußen waren", sagte der Zeuge.

