Kampfjet explodiert: Techniker feuert versehentlich mit sechsläufiger Bordkanone

Ein Techniker der belgischen Luftwaffe hat versehentlich ein Kampfflugzeug des Typs F-16 zerstört. Er hatte bei Wartungsarbeiten die Bordwaffe einer weiteren F-16 betätigt.

Zuletzt aktualisiert um 12.11 Uhr. Das berichtet das beligische Luftfahrtportal aviation24.be. Der Bericht wurde inzwischen von den Luftstreitkräften bestätigt.

Demnach arbeitete der Techniker im Cockpit einer nahe der Rollbahn stehenden F-16, als er an den Abzug der sechsläufigen 20-mm-Kanone M61 Vulcan kam. Diese feuerte einige Kugeln, die eine weitere F-16 trafen. Der Kampfjet war gerade betankt und für einen Trainingsflug vorbereitet worden. Der Jet explodierte beim Einschlag der Kugeln und beschädigte dabei ein weiteres Kampfflugzeug.

NEWS @BelgiumDefence - Le 11 octobre 2018 vers 14 h10, un incendie s’est déclaré au cours de travaux de maintenance sur un F-16 sur la Base de Florennes. L'avion a brûlé. Un deuxième avion a subi des dommages collatéraux. — Belgian Air Force (@BeAirForce) October 11, 2018

Bei dem Vorfall am Donnerstag auf der Florennes Airbase sind zwei Techniker durch den Knall der Explosion verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Sicherheitsabteilung des belgischen Verteidigungsministeriums hat Untersuchungen eingeleitet. Der Flugverkehr soll frühestens am Montag wieder aufgenommen werden, hieß es auf einer Pressekonferenz.

Belgien plant Klage gegen Google

Das belgische Verteidigungsministerium bereitet derzeit eine Klage gegen den Internet-Giganten Google vor. Das Ministerium hatte Google gebeten, einige sensible Orte auf dem Kartendienst Google Maps zu verpixeln - dazu gehört auch der Luftwafffenstützpunkt, auf dem sich der Vorfall mit der F-16 ereignet hat. Weil Google der Bitte nicht nachkam, soll das Thema nun vor Gericht geklärt werden. Belgien bezieht sich unter anderem auf Frankreich, wo ähnliche Orte bereits verwischt dargestellt werden.

Nachfolger für F-16 gesucht

Die belgische Luftwaffe verfügte insgesamt über 160 F-16-Kampfflugzeuge, von denen 53 im Dienst der NATO einsatzbereit sind. Bei der F-16 "Fighting Falcon" handelt es sich um ein Mehrzweckkampfflugzeug, das bereits seit den 1970er-Jahren hergestellt wird. Das Flugzeug ist der Exportschlager des Herstellers General Dynamics und wird heute noch in 25 NATO-Staaten eingesetzt. Die F-16 gilt als meistverbreitester Kampfjet, ist allerdings inzwischen in die Jahre gekommen und wird in vielen Staaten ersetzt. Auch in Belgien soll in Kürze der Beschaffungsprozess für ein Nachfolgemodell starten.

Bordkanone mit 6000 Schuss pro Minute

Die M61 Vulcan Bordkanone, die der Techniker fahrlässig ausgelöst hat, ist ein sechsläufiges Gatling-Gewehr im Kaliber 20x102mm. Die sechs Läufe der Kanone rotieren beim Feuern, um die einzelnen Läufe kühl zu halten. So ist eine Feuergeschwindigkeit von maximal 6000 Schuss pro Minute möglich. Viele Kampfflugzeuge, auch Bomber, sind mit dieser bereits in den 1950er-Jahren entwickelten Bordkanone ausgestattet.