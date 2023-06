Air-Defender läuft: So viel kassieren Piloten bei der Luftwaffe

Von: Sandra Sporer

Teilen

Als Pilot bei der Luftwaffe verdient man nicht schlecht und muss zudem weniger Abzüge zahlen. Wie hoch das Gehalt genau ist, hängt von vielen Faktoren ab.

München - Eine Karriere als Pilot bei der Luftwaffe hat seine Vorteile. Einer davon ist das Gehalt. Die Bundeswehr zahlt alles andere als schlecht - und das schon ab Tag eins der Ausbildung. Auch fallen weniger Abgaben an, sodass man mehr netto ausgezahlt bekommt. Dafür verpflichtet man sich, Deutschland im In- und Ausland zu dienen, sei das im Kampfeinsatz oder bei humanitären Hilfsaktionen. Auch die momentane NATO-Luftwaffenübung „Air Defender 2023“ gehört dazu.

Bundeswehr: Gehalt eines Luftwaffe-Piloten hängt von der Besoldungsstufe ab

Auf ihrem Karriereportal gibt die Bundeswehr für Kampfpiloten eine Gehaltsspanne von 2.045 bis 3.385 Euro netto an. In der Gehaltsübersicht wird das initiale Bruttogehalt in der Ausbildung mit 2.370,74 Euro angegeben.

Zu den Aufgaben der Piloten der Luftwaffe gehört auch die Teilnahme an Einsätzen wie der NATO-Luftwaffenübung „Air Defender“. © Gianluca Vannicelli/Imago

Das genaue Gehalt kann jedoch abhängig von der persönlichen Lebenssituation abweichen. Etwa durch Kindergeld. Auch zahlt die Bundeswehr für Auslandseinsätze, die humanitärer Natur oder mit besonderen Risiken verbunden sind, einen Auslandsverwendungszuschlag. Wie hoch dieser ist, bemisst sich ebenso wie das Gehalt nach dem Dienstgrad des Piloten.

In der Gehaltsübersicht auf dem Karriereportal wird zudem darauf hingewiesen, dass das Gehalt etwas niedriger ausfällt, wenn man verpflichtend in einer Gemeinschaftsunterkunft der Bundeswehr wohnen muss.

Gehalt steigt mit Dienstalter und -grad der Bundeswehr-Soldaten

Bei der Luftwaffe können Bundeswehr-Soldatinnen und -Soldaten ordentlich verdienen. Doch einige Faktoren sorgen für Gehaltsunterschiede. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Ausbildung zum Kampfpiloten ist aufwändig und langwierig. Am Ende haben die Piloten meist einen der folgenden Dienstgrade:

Hauptmann (Besoldungsgruppe A11 / A12)

Major (Besoldungsgruppe A13)

Oberstleutnant (Besoldungsgruppe A14 / A15)

Je höher der Dienstgrad, umso höher die Besoldung. In der Gehaltsübersicht auf dem Karriereportal ist das Gehalt eines Hauptmanns mit 4.062,62 Euro brutto angegeben. In der Besoldungstabelle der Bundeswehr sind 3.990,79 Euro vermerkt.

Die Unterschiede sind damit zu erklären, dass es sich in beiden Fällen um beispielhafte Vorrechnungen handelt. Der Sold im Einzelnen hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem können noch vermögenswirksame Leistungen, Anwärterbezüge oder Leistungsprämien hinzukommen.

Als Oberstleutnant bekommt man als Einstiegsgehalt zwischen 4.722,70 und 5.772,62 Euro brutto. Mit steigendem Dienstgrad und Dienstjahren steigt auch das Gehalt der Piloten. Wer eine Karriere als Kampfpilot einschlägt, muss sich für mindestens 16 Jahre verpflichten.