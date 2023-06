Karls Erlebnis-Dorf nach Brand wieder geöffnet

Flammen und Rauch steigen aus einem Gebäude auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark. © -/tv7news.de/dpa

Am Dienstag standen mehrere Gebäude im Erlebnis-Dorf in Brand, zehn Menschen wurden laut Feuerwehr verletzt. Wie geht es dort jetzt weiter?

Wustermark - Nach dem Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf nahe Berlin ist am Mittwoch der Betrieb wieder aufgenommen worden. Mitarbeiter hätten von einem normalen Morgengeschäft gesprochen, sagte der Gründer, Robert Dahl, am Mittwochvormittag. Es sei die übliche Zahl an Gästen erschienen.

Im Freizeitpark im brandenburgischen Elstal standen am Dienstag mehrere Gebäude auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern in Brand, zehn Menschen wurden verletzt, laut Feuerwehr entstand ein Sachschaden im „sechsstelligen Bereich“. Das Hauptgebäude blieb unversehrt. In den kommenden Tagen sollen polizeiliche Untersuchungen zur Brandursache geführt werden. Im Anschluss beginnen nach Angaben von Gründer Dahl die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau. dpa