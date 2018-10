Frau will sich anzünden: Mutige Polizisten verhindern Horrorszenario auf belebtem Platz

Stillgelegt war am Mittwoch für kurze Zeit auch der öffentliche Nahverkehr am Karlsruher Europaplatz. Dort drohte eine Frau, sich selbst zu entzünden.

Mutige Polizisten verhinderten am Mittwoch, dass sich eine Frau selbst entzündete. Ihre gesamte Kleidung war bereits mit einer brennbaren Flüssigkeit getränkt.

Karlsruhe - Die Frau hatte sich gegen 18 Uhr auf dem Europaplatz in Karlsruhe (Baden-Württemberg) mit der Flüssigkeit übergossen und drohte, sich anzuzünden. Offensichtlich befand sich die 47-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, meldete die Polizei in Karlsruhe.

Die Beamten konnten die Frau glücklicherweise überwältigen, bevor sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzen konnte - ihre gesamte Bekleidung war bereits mit der brennbaren Flüssigkeit getränkt. Diese war auch auf einer mehrere Quadratmeter großen Fläche um sie herum verschüttet.

Wegen der akuten Brandgefahr, wurde der Gefahrenbereich durch die Polizei kurzfristig weiträumig abgesperrt - der Europaplatz war zu diesem Zeitpunkt bereits stark besucht.

Die hinzugezogene Feuerwehr konnte die Gefahr rasch beseitigen. Durch die Sperrung des Europaplatzes kam es auch zu kurzfristigen Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz ohne Verletzte beendet.

Die Frau wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bei einem schrecklichen Autounfall auf der Autobahn 2 war am Montag bei Hannover ein Lkw-Fahrer in einem Tanklaster verbrannt.