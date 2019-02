Playboy-Umfrage zum Karneval: Auf diese Kostüme fahren Frauen und Männer ab

Wer im Karneval beim anderen Geschlecht ankommen will, sollte sich eine Uniform anziehen. Das ist das Ergebnis einer "Playboy"-Umfrage. Und es gibt noch weitere Trends.

Wer bereits sein Karnevalskostüm für diese Saison gekauft hat, wird sich angesichts einer neuen Umfrage möglicherweise ärgern, vielleicht gar den Umtausch erwägen. Das Männermagazin Playboy hat in einer Umfrage 1041 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer fragen lassen, in welchem Kostüm das andere Geschlecht am attraktivsten aussieht.

Das generelle Fazit der veröffentlichten Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Mafo.de für den Playboy geführt hat, lautet: Die Deutschen stehen auf Uniformen. Frauen finden demnach Männer in Polizeiuniformen (23,9 Prozent) und als Piloten verkleidet (19,7 Prozent) am attraktivsten. Wer als Mann also die besten Flirtchancen bei Frauen in dieser Karnevalssaison haben will, sollte sich eine dieser Uniformen zulegen.

Frauen wiederum haben als Stewardess an der Seite des Piloten gute Chancen auf neue Bekanntschaften. 20,9 Prozent der befragten Männer finden Frauen in Stewardess-Uniform am attraktivsten. Wer als Frau noch mehr Blicke am Rosenmontag auf sich ziehen will, kann dies nur mit einem Krankenschwester-Outfit toppen. Dieses belegt in der Umfrage mit 33,3 Prozent Platz eins.

Angesagt sind diese Kostüme derzeit jedoch nicht. „Ein neuer Trend sind Kostüme mit LED-Effekten. Und die Klassiker wie Pirat und Cowboy, die nach wie vor viel zu sehen sind.“, sagt Werner Blasweiler, Pressesprecher der Rheinischen Karnevals-Korporationen. Das bestätigt auch Björn Lindert, Geschäftsführer der Kostümfirma Deiters in Frechen: „Klassiker wie Cowboy und Jet-Pilot sind nach wie vor gefragt, werden aber von individuelleren Kostümen überholt.“ Nicht mehr zeitgemäß sei hingegen ein Einhorn-Kostüm. „Der Flamingo hat das Einhorn als Top-Kostüm in diesem Jahr bei Frauen und Mädchen verdrängt“, so Lindert.

Die beliebtesten Kostüme laut Umfrage überraschen Karnevalist Werner Blasweiler nicht. „Uniformen wirken einfach anziehend“, so Blasweiler. Auf dem Vormarsch auf Karnevalssitzungen seien derzeit Fantasykostüme. „Dafür muss man sich aber gut schminken können oder jemanden haben, der das kann“, sagt der Karnevalsexperte. Komplettmasken seien keine Alternative, die wolle niemand lange tragen.

Wer gerne zur Karnevalszeit flirten möchte, aber bereits vergeben ist, muss auf die Toleranz des Partners hoffen. Nach der Umfrage für den Playboy sieht es damit zur Fünften Jahreszeit gar nicht so schlecht aus. 43 Prozent der Frauen würden ihrem nach eigenen Abgaben einen Fremd-Flirt verzeihen. Bei den Männern geben sich sogar 51 Prozent nachsichtig gegenüber dem Partner.

Wer allerdings glaubt, dass sogar ein Kuss oder mehr möglich ist, den enttäuscht das Umfrageergebnis: Fremd-knutschen dulden nur 10 Prozent der Frauen, bei Männern sind es immerhin 22 Prozent, berichtet der Playboy. Ein Seitensprung sollte nicht in Erwägung gezogen werden: Nur 3,4 Prozent der Frauen und 8,4 Prozent der Männer würden den laut Umfrage verzeihen. Doch an einen Seitensprung denken die wenigsten. 42,6 Prozent der Frauen und 38,6 Prozent der Männer gaben an, einfach nur feiern zu wollen.

Schminktipps für Karneval

Auf Karnevalpartys muss man mit schummrigem Licht rechnen. Darauf sollte das Make-up abgestimmt sein: Es darf also auffallen, wie die Make-up-Expertin Nathalie Fischer für den VKE-Kosmetikverband in Berlin erläutert. „Dabei soll es aber natürlich nicht übertrieben wirken. Wer Lippen, Wangen und auch noch die Augen betont, hat eine Schippe zu viel draufgelegt.“ Ihr Rat: ein verrucht wirkendes Augen-Make-up mit den sogenannten Smokey-Eyes.

Dabei werden die Partien um die Augen mit dunklen Farben betont. Das gelingt laut Fischer „immer besonders gut mit einem Eyeshadow-Pencil. Der perfekte Augenaufschlag funktioniert aber auch mit einem trendy Lidschatten in Petrol, Anthrazit oder Dunkelblau“, ergänzt Fischer.