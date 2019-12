Passagierjet kracht direkt nach dem Start in Wohnhaus - Mehrere Todesopfer

Mindestens sieben Personen sind bei einem Flugzeugabsturz in Kasachstan ums Leben gekommen. Die Unglücksursache ist momentan noch unklar.

Tragisches Unglück in Kasachstan.

Ein Passagierjet kracht direkt nach dem Start in ein Wohnhaus.

Die Zahl der Todesopfer erhöht sich.

Update, 7.12 Uhr: Beim Absturz eines Passagierjets in Kasachstan in Zentralasien sind am Freitag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren rund 100 Passagiere, wie die kasachische Agentur Kazinform meldete. Mehr als 60 Menschen sollen nach Angaben des Flughafens überlebt haben.

Auf Bildern waren viele Rettungswagen in der schneereichen Region zu sehen. Sanitäter bemühten sich, die Insassen aus der schwer beschädigten Maschine zu bergen.

Viele Passagiere haben demnach schwere Gehirnerschütterungen erlitten. Laut einer von den kasachischen Behörden veröffentlichten Passagierliste sollen 93 Fluggäste und 5 Crewmitglieder an Bord gewesen sein, darunter acht Kinder. Die Maschine sollte in die Hauptstadt Astana fliegen.

Ursprungsmeldung vom 27. Dezember, 6.59 Uhr: Nursultan - Beim Absturz eines Passagierjets der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air unmittelbar nach dem Start in Almaty sind am Freitag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ Fokker 100 war unmittelbar nach dem Start durchgesackt und hatte eine Mauer durchbrochen, ehe sie gegen ein Wohngebäude prallte.

Kasachstan: Passagierjet abgestürzt - Mindestens sieben Todesopfer

Rettungstrupps bemühten sich, die Insassen aus der schwer beschädigten Maschine zu bergen. Nach ersten offiziellen Angaben der Behörden waren bei dem Unglück mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.

An Bord des Flugzeugs, das in Richtung der Hauptstadt Nursultan gestartet war, befanden sich 95 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder.

