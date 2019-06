Kassel: 52-Jähriger überfährt absichtlich seine Freundin

Die Polizei vermutet einen versuchten Tötungsdelikt in Kassel.

Die Frau wird schwer verletzt. Die Polizei in Kassel ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Kassel - Ein 52-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr nach einem Streit in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel seine 50 Jahre alte Lebensgefährtin mit dem Auto angefahren. Der Mann erfasste die Frau mit seinem Auto auf dem Gehweg vor der Hausnummer 6. Sie wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Laut Zeugenaussagen hatte sich das Paar zuvor erst vor einem nahe gelegenen Stoffgeschäft gestritten und danach getrennt. Demnach habe der Mann anschließend absichtlich mit dem Auto auf die Frau zugehalten. Das teilte die Polizei mit.

Kasseler Polizei sucht weitere Zeugen

Die Frau wurde in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der 52-jährige Autofahrer konnte durch eine Streife des Innenstadtreviers noch in der Straße festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wegen nicht ausreichend vorhandener Haftgründe zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse besteht allerdings der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei stellte zur Spurensuche und für die weiteren Ermittlungen den Pkw sicher und sucht nun nach weiteren Zeugen, die den Streit oder den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen melden.

Von Tobias Möllers

