Aldi-Hammer: Riesige Filiale eröffnet

Lange Schlange vor dem neuen Aldi: Die Mega-Filiale bietet neben der riesigen Verkaufsfläche auch unglaubliche Neuerungen.

Baunatal - Die neue Aldi-Filiale in Baunatal bei Kassel ist die größte in Hessen. Am Mittwochmorgen öffneten die Türen an der Friedrich-Ebert-Allee, wie extratipp.com* berichtet. Bereits vor der Eröffnung bildete sich eine lange Schlange vor den noch verschlossenen Türen. Das hat einen einfachen Grund: Die ersten 100 Besucher bekamen als Willkommensgeschenk ein Rubbellos. Zu gewinnen gab es verschiedene Sofortgewinne und einen 550-Euro-Einkaufsgutschein.

Aldis größte Filiale in Hessen: Schwierige Bauphase

Der Bau der Filiale in Baunatal im Landkreis Kassel war alles andere als einfach. Der alte Aldi-Markt an der Friedrich-Ebert-Allee wurde abgerissen, an der gleichen Stelle sollte bald darauf bereits die neue Mega-Filiale entstehen. In der Zwischenzeit zog die Filiale in ein Zelt am Parkstadion. Der Filialleiter Thomas Schlieper erzählte hna.de*, dass die „Zeit im Zelt nicht immer einfach gewesen ist“. (Aldi Süd stellt auf Aushilfen um: Müssen Tausende Menschen um ihren Job bangen?) Die trockene Luft im Winter und die generell witterungsbedingte Klimatisierung sei schwierig gewesen. Der Neubau hatte sich um zehn Monate verzögert. Der Grund: langwierige Genehmigungsverfahren zur Zusammenlegung mehrerer Grundstücke. Die Aldi-Filiale gab es deshalb ganze 18 Monate unter einem Zelt.

Aldis Herzstück: Die Frischeinsel in Baunatal bei Kassel

Der Fokus im neuen Markt in Baunatal liege auf den Frischebereichen. Das erklärte Regionalverkaufsleiter Nico Franzen hna.de*. Bei der Backstation können mehr als 34 verschiedenen Brot- und Backwaren mit einer Brotschneidemaschine direkt portioniert werden. (Aldi und Penny: Rückruf! Achtung, dieses Produkt sollten Sie lieber nicht essen!) An der Frischeinsel finden Aldi-Kunden saisonales und regionales Obst und Gemüse.

+ Aldi Nord: So sieht das neue Filialenkonzept aus. © picture alliance/dpa / Rolf Vennenbernd

Fleisch und Fisch werden dort in Kühlregalen angeboten. Snacks, Smoothies und Salate stehen auch zum Verkauf. Etwas besonderes: Das „Rezept der Woche“ liefert Rezeptideen und dazu griffbereit die passenden Zutaten.

Aldis neuer Mega-Markt in Baunatal

Der neue Aldi-Markt wurde ganz nach der neuen Modernisierungs-Strategie von Aldi Nord gestaltet. Energetisch ist die neue Aldi-Filiale in Baunatal bei Kassel natürlich auch auf dem neuesten Stand. (Partnersuche bei Aldi: Dieser Aushang einer Frau ist zum Schießen) Der Markt ist komplett solarbetrieben und sogar mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die Gänge wurden verbreitert und das Licht- und Farbkonzept wurden erneuert. Der Markt wurde von 800 auf 1.300 Quadratmeter vergrößert und ist damit der größte Aldi-Markt in Hessen.

+ Aldi Nord und Aldi Süd gemeinsam: Discounter starten Offensive gegen Verpackungsabfall. © pa/obs ALDI / ALDI

Aldi denkt um

Aufgrund der Modernisierungs-Strategie werden alle rund 2.300 deutschen Aldi-Nord-Filialen modernisiert. Zudem erweitert Aldi-Nord das Eigenmarken-Sortiment mit neuen Bio- und Fairtrade-Produkten. Es sind neuerdings auch vegetarische und vegane Artikel in den Aldi-Regalen zu finden. „Bei allen Neuerungen und Optimierungen bleiben wir natürlich Aldi“, sagt Regionalverkaufsleiter Nico Franzen. „Das bedeutet, dass der Einkauf nach wie vor schnell, einfach und preisgünstig ist.“

* extratipp.com* und hna.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.