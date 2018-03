Es wird wärmer und dadurch glatt: Der Blick aufs Wetter in der Region

Kassel. Die eisige Kälte, die uns bislang bibbern ließ, weicht. Zum Wochenende steigt das Thermometer deutlich – und es droht Eisglätte. Fragen und Antworten.

Wie wird das Wetter in der Region?

Bereits am heutigen Samstag steigen die Temperaturen in den leichten Plusbereich, einen deutlicheren Anstieg soll es am Sonntag geben. Dann klettert das Thermometer nach Angaben von Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net in Nordhessen und Südniedersachsen auf Werte zwischen neun und zwölf Grad.

In Kassel, Frankenberg, Schwalmstadt und Witzenhausen wird das Wochenende mit bis zu fünf Grad tagsüber und minus zwei Grad nachts noch relativ kühl. Ab Montag zeigt sich oft die Sonne, die Temperatur steigt auf bis zu acht Grad. Ab Dienstag ist es dann bewölkt, ab Mittwoch bis zum kommenden Wochenende kann es bei null bis sieben Grad immer wieder zu Regen kommen.

In Northeim und Hann.Münden wird das Wochenende bewölkt, die Temperatur liegt bei bis zu sieben Grad. Ab Montag zeigt sich bis Donnerstag oft die Sonne, bevor es zum kommenden Wochenende wieder regnerisch wird. In Göttingen sind die Temperaturen wie in Northeim, allerdings regnet es dort schon ab Mittwoch.

Kann es trotz wärmerer Luft glatt werden?

Ja. Am Wochenende wird mit leichten Niederschlägen gerechnet, in Nordhessen zunächst noch als Schnee. Später soll es Regen geben. Allerdings gingen die Wetterprognosen am Freitag nicht mehr von einer zunächst befürchteten dramatischen Glättesituation in unserer Region aus. Vorsicht ist aber allemal angebracht. Weiter südlich kann es gefährlicher werden. Für das Saarland gab der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus.

Wie entstehen Blitzeis und andere gefährliche Lagen?

Wenn Regen auf den noch fest gefrorenen Boden trifft, kann er sofort gefrieren, dann gibt es das gefürchtete Blitzeis. Eisregen fällt, wenn Regentropfen in der Luft gefrieren und als Eiskörner aufschlagen. Reifglätte kann entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit Eiskristalle bildet, die sich am Boden festsetzen. Auch wenn die Lufttemperatur über Null Grad ist, kann es am Boden noch Frost geben. Pfützen können gefrieren.

Wie entsteht der jetzt beginnende Wetterwechsel?

Das atlantische Tief Ulrike bringt warme Luft aus Südwesten und schiebt die Kälte zurück nach Osteuropa. Das Kältehoch Hartmut, das uns bisher in seinem eisigen Griff hatte, kann sich nicht mehr behaupten. Deutschland taut auf.

War der Februar im Durchschnitt zu kalt?

Der Februar war eisig und in Nordhessen und Südniedersachsen im Durchschnitt zwei Grad kälter als im langjährigen Mittel. Dafür war der Januar wärmer als im Durchschnitt.

Wie ist das Wetter in anderen Ländern?

In Italien hatten Autofahrer und Fußgänger bereits gestern mit Blitzeis zu kämpfen. In Großbritannien gab es den kältesten Märzanfang seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Schulen blieben geschlossen, Flüge fielen aus.

Können wir uns in heimischen Breiten jetzt endlich auf den Frühling freuen?

Das ist nicht über Wochen vorherzusagen. In der ersten Märzhälfte soll es nach Angaben Jungs nass-kalt bleiben, in der zweiten Hälfte des Monats könnte es deutlich wärmer werden.

Rubriklistenbild: © Mogge