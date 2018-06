Ist das der krasseste Diebstahl des Jahres? Sogar die Polizei ist sprachlos

Völlig gaga

+ © Hans Braxmeier / pixabay (Symbolbild) Ein dreister Dieb hat in Kassel einen Baum gefällt, nur um ein daran befestigtes Fahrrad zu stehlen. © Hans Braxmeier / pixabay (Symbolbild)

Stell Dir vor, Du willst nur eben Dein Rad in der Stadt abholen - und plötzlich ist der Drahtesel weg. Passiert in Deutschland täglich sicherlich dutzendfach. Aber so wie sich das jetzt in Kassel abgespielt hat, habt Ihr das sicher noch nie gelesen!