Mutter schnallt Zweijährigen an und gibt ihm Schlüssel zum Spielen - mit fatalen Folgen

Eine Mutter hat jetzt selbst die Polizei gerufen, weil ihr Kind im Auto eingesperrt war. Bei diesen sommerlich hohen Temperaturen ist ein solcher Aufenthalt unter Umständen lebensgefährlich.

Vellmar - Das Unglück ereignete sich in Vellmar, einer Kleinstadt in Nordhessen nahe Kassel. Die 30-jährige Mutter hatte den Zweijährigen in den Kindersitz gesteckt und schließlich angeschnallt. Den Autoschlüssel überließ sie dem kleinen Jungen unbedacht zum Spielen.

Dann hatten Mutter und Sohn großes Pech: Die Mutter schloss die Tür, fast im gleichen Moment verriegelte der Junge das Fahrzeug. Anschließend warf das Kind den Schlüssel auf den Fahrersitz. Der Junge saß in der Falle. Und das war nicht ganz ungefährlich. Es ist fast damit vergleichbar, als würde er in einem Backofen sitzen. Denn ein Auto heizt sich im Sommer sehr stark auf, wenn es in der Sonne steht. Besonders für Kinder ist das im schlimmsten Fall lebensgefährlich.

Die Mutter konnte ihr Kind nicht dazu bringen, die Zentralverriegelung zu öffnen. Auch ein Ersatzschlüssel war nicht griffbereit. Schließlich fällte die Mutter die Entscheidung, den Notruf zu wählen und die Polizei um Hilfe zu bitten.

Wie es dem kleinen Jungen jetzt geht und wie er aus dem Wagen geholt wurde, erfahren Sie bei den Kollegen von HNA.de.*

