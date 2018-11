Ein Mann bekommt eine schockierende E-Mail - und eilt sofort zur Polizei

Ein Mann hat eine schockierende E-Mail in seinem Postfach - sofort eilt der 56-Jährige zur Polizei.

Kassel - Schock für einen Mann aus dem nordhessischen Kassel: Der 56-Jährige bekam eine E-Mail zugeschickt - und eilte sofort zur Polizei. Darüber berichtet extratipp.com*.

Polizei warnt: In Kassel und Umgebung werden betrügerische E-Mails verschickt

In Kassel (Sanitäter stoppen Lkw in Kassel - Blick auf Fahrer macht sogar Beamte fassungslos) und Umgebung versuchen Gauner derzeit, Menschen mit einer neuen Masche übers Ohr zu hauen. Die Betrüger gehen dabei laut Polizei wie folgt vor: Die Täter verschicken E-Mails und behaupten darin, sie hätten den Rechner des Adressaten gehackt. Mithilfe der Computer-Kamera wollen die Erpresser Videos des- oder derjenigen gemacht haben, die sie angeblich bei der Selbstbefriedigung zeigen.

Polizei Kassel: So reagieren Sie richtig bei Schock-E-Mail

Die Gauner, so die Polizei Kassel, drohen den Betroffenen in der E-Mail damit, diese Aufnahmen an deren komplettes Adressbuch zu senden. Das Opfer soll den Kriminellen innerhalb von drei Tagen Geld überweisen, sonst würden die Videos veröffentlicht. Die Polizei rät in ihrer Pressemeldung, keinesfalls Geld an die Täter zu überweisen.

Mann fiel nicht auf E-Mail-Masche rein und ging zur Polizei Kassel

Im Falle des 56 Jahre alten Mannes aus der Nähe von Kassel bissen die fiesen Ganoven auf Granit. Statt Geld zu überweisen, eilte der Mann nach dem Öffnen der Schock-E-Mail zur Polizei und meldete den Vorfall.

