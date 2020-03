Baby-Glück nahe dem Bebelplatz in Kassel: Frau schafft es nicht mehr ins Krankenhaus

Baby-Glück nahe dem Bebelplatz in Kassel: Das Baby hatte es eilig, denn es kam im Auto auf der Dörnbergstraße zur Welt.

Kassel – Da hatte es jemand nahe dem Bebelplatz in Kassel sehr eilig, auf die Welt zu kommen: Mitten auf der Dörnbergstraße im Vorderen Westen in Kassel ist am Mittwoch ein Baby im Auto geboren worden.

Das Baby kam nicht überraschend. Die Frau und ihr Partner waren gegen 17.20 Uhr mit ihrem Kleinbus offenbar schon auf dem Weg zum Krankenhaus. Doch das Baby hatte andere Pläne und konnte es offenbar nicht mehr erwarten.

Auf dem Bebelplatz in Kassel in Höhe der Hausnummer 7 in der Dörnbergstraße war es dann so weit. Die Geburt setzte ein und der Partner der Frau musste das Auto anhalten. Für die weitere Fahrt ins Krankenhaus war es offenbar zu spät. Das Baby erblickte in dem Auto auf dem Bebelplatz das Licht der Welt.

Ob der alarmierte Rettungsdienst der Frau noch während der Geburt auf dem Bebelplatz in Kassel Hilfestellung bei der Geburt des Babys leisten konnte, oder erst danach am Bebelplatz in Kassel eintraf, ist bislang unklar. Gesichert ist: Die Mutter und das Baby wurden schließlich mit dem Rettungswagen in die nahe gelegenen Diakonie-Kliniken gebracht.

Nähere Informationen zu dem ungewöhnlichen Einsatz um den neuen Bürger der Stadt Kassel waren am Mittwochabend bei der Leitstelle des Rettungsdienstes nicht mehr zu erfahren.

Das außergewöhnliche Ereignis nahe dem Bebelplatz in Kassel wurde allerdings von Passanten beobachtet: „Als ich begriffen habe, was da passiert war, sind mir die Tränen gekommen“, berichtete ein Augenzeuge. Innerhalb weniger Minuten sei der Rettungsdienst vor Ort gewesen und habe sich um Mutter und Kind gekümmert.

Von Katja Rudolph

